Kıbrıs Türk ve Rum Gazeteciler Birliği temsilcileri Viyana’da bir araya gelecek

Kıbrıs Türk ve Rum Gazeteciler Birliği temsilcileri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilciliği’nin davetiyle Viyana’da bir araya gelecek.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic’in davetiyle gerçekleşecek yuvarlak masa toplantısı, Kıbrıs Türk ve Rum Gazeteciler Birliği temsilcilerinin katılımıyla 7 Mart’ta yapılacak.

İki oturum halinde planlanan toplantıda, Kıbrıs’ın her iki kesiminde basın özgürlüğüyle ilgili durum tespiti ve gelişmeler ele alınacak, AGİT şemsiyesinde basın özgürlüğüyle ilgili işbirliği imkanları hakkında görüş alış verişi yapılacak.

57 Avrupa ülkesinin üye olduğu AGİT’in Basın Özgürlüğü Temsilciliği, üye ülkelerde basın özgürlüğüyle ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Medyada nefret söylemi, hakaret suçları, basın yasaları, çoğulculuk, internette medya özgürlüğü, öz denetim, TV yayıncılığında analogdan dijitale geçiş süreci gibi konulara yoğunlaşan AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği, bu konularda verilen mücadelelere destek oluyor, eğitim çalışmaları düzenliyor, yerel ve uluslararası işbirliği inisiyatiflerine katkı sağlıyor.

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic, 6 Şubat 2017 tarihinde Lefkoşa’da düzenlenen “Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller: Dünya ve Kıbrıs’taki Durum” başlıklı konferansa katılarak bir konuşma yapmıştı.

Konferansta Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu ile Kıbrıs Gazeteciler Birliği Başkanı Giorgios Frangos da “Kıbrıs’ın iki tarafındaki basın özgürlüğü”nü konu alan sunumlar yapmıştı.