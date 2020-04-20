Kıbrıs Türk yapımı “Çoban”a Abd’den Bronz Remi Ödülü

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı “Çoban” isimli animasyon türündeki kısa metrajlı belgesel, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ödül kazandı.

“Çoban”, dünyanın en eski bağımsız film festivali olarak bilinen ve bu yıl 53’üncüsü düzenlenen “Worldfest Houston Bağımsız Filmler Festivali”nde yarıştığı animasyon kategorisinde “Bronz Remi” ödülü aldı.

Kültür Dairesi ile Gönendere Kültür ve Sanat Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan “Çoban”, insan doğa ilişkisini ele alıyor. “Çoban” insanın, doğanın parçası olduğunu unutması ve doğaya hükmetmeye çalışmasıyla yarattığı felakete odaklanıyor.

Senaryosu Doğuş Özokutan’a ait olan “Çoban”ın metin yazarlığını ise Devran Öztunç, Necla Lisaniler ve Vasvi Çiftçioğlu yaptı. “Kare-kare” çizme tekniği ile hazırlanan “Çoban”ın, animasyon tasarımını Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (VACD) öğretim üyesi Nkoro Anselem Ire yaptı.

Animasyonun hazırlanmasına VACD Bölümü’nün yüksek lisans öğrencileri de katkı sağladı.

FESTİVAL ERTELENDİ, ÖDÜL POSTA İLE GELECEK

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde bu yıl 17-26 Nisan tarihleri arasında düzenleneceği açıklanan festival, covid 19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Festival ertelendiği için ödüllerin yönetmenlere posta ile gönderileceği bildirildi. Bu yıl dünya genelinden 4 bin 500 başvuru aldığı açıklanan “Worldfest Houston”, Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch ve Brian De Palma gibi ünlü yönetmenlerin kariyerlerindeki ilk ödüllerini aldıkları festival olarak biliniyor.

Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu, ilk kısa filmleri “Olağan Denemeler” ile 2015 yılında “Worldfest Houston Bağımsız Filmler Festivali”nde yarıştıkları kara komedi kategorisindeki en büyük ödül olan “Platin Remi” kazanmışlardı. “Olağan Denemeler”, Amerikan Akademi Ödülleri (OSCAR) Seçmeleri’ne katılan ilk ve tek Kıbrıs Türk yapımı kısa film olmuştu.