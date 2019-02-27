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Kıbrıs Türk yapımı kısa film Kısmet Blackbird’e seçildi

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Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”, “Dünyanın En İyi 100 Festivali” listesinde yer alan Blackbird Film Festivali’nin resmiseçkisine girmeyi başardı
Kıbrıs Türk yapımı kısa film Kısmet Blackbird’e seçildi

Yönetmenliğini Kıbrıslı Türk Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği, “Kısmet”, uluslararası festival yolculuğuna önemli bir festivalle devam ediyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen Kısmet, ABD’nin New York eyaletinde bu yıl 5’incisi düzenlenecek “Blackbird Film Festivali”nde gösterilecek.

Dünya genelinden bin 801 kısa filmin başvurduğu festivalin resmi seçkisine sadece 83 film kabul edildi.

New York’taki gösterim ile birlikte Kısmet, beşinci kez ABD’de gösterilmiş olacak. Bu yıl, 26-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Blackbird Film Festivali, kısa filmcilerin oylarıyla ve yorumlarıyla belirlenen “Dünyanın En İyi 100 Festivali” listesinde yer alıyor.

Festivalin “Hayat, Ölüm ve Aile” adlı seçkisinde yer alan Kısmet’in gösterimi, 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Festival gösterimleri, New York Devlet Üniversitesi’nin Cortland Kampüsü’nde yapılacak.

Dünya prömiyerini 18 Ekim 2018’de ABD’de yapan Kısmet, o tarihten bu yana seçildiği 13 uluslararası festival çerçevesinde 20 farklı ülkede gösterildi.

New York’taki Blackbird Festivali ile birlikte Kısmet, beşinci kez ABD’de sinemaseverlerle buluşacak. Kısmet daha önce de Kansas, Seattle, Florida ve Arkansas’ta gösterilmişti.

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