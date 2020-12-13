  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3'ü yerel 7 pozitif vaka!

Kıbrıs Türk yapımı kısa film ''Teslimat'' İtalya'da ödül aldı

» »
Kıbrıs Türk yapımı kısa film ''Teslimat'' İtalya'da ödül aldı
Kıbrıs Türk yapımı kısa film ''Teslimat'' İtalya'da ödül aldı

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği, Kıbrıs Türk yapımı kısa film Teslimat, İtalya’nın en eski festivallerinden Salerno Uluslararası Film Festivali’nde halkın oylarıyla “Seyirci Ödülü” kazandı.  

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) maddi desteği ile çekilen Teslimat, bu yıl 7-12 Aralık tarihleri arasında 74’üncüsü gerçekleştirilen festivale dünya genelinden yapılan binlerce başvuru arasından seçilen 80 filmden biri olmuştu.

Covid 19 pandemisi nedeniyle bu yıl çevrimiçi gerçekleştirilen Salerno Uluslararası Film Festivali’nin ödül töreni de sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı. 

İtalya’nın Salerno şehrinde 1946 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası alanda “Festival Internazionale del Cinema di Salerno” olarak bilinen festival, Avrupa’nın en uzun süredir devam eden festivallerinden biri. Salerno Uluslararası Film Festivali İtalya’nın da en eski ikinci festivali. 

DÖRDÜNCÜ FESTİVAL…

Teslimat, dünya prömiyeri sayılan ilk gösterimini 20 Kasım’da İtalya’da Torino Film Festivali’nde yapmıştı. Film, Kasım ayının son haftasında İspanya’da da iki festivalde finalist oldu. Salerno Uluslararası Film Festivali, Teslimat’ın uluslararası seçkisine girdiği dördüncü festival oldu. 

Kızının tedavi masraflarını karşılamanın tek yolunun bir grup mültecinin hayatıyla kumar oynamak olduğuna inanan bir şoförün hikayesini anlatan Teslimat’ın başrolünde İzel Seylani var. Filmde Affet Aksakallı, Hulusi Özoğul, Neşet Haydaroğulları, Arda Aysın Sakallızade, Laura Albasha, Murat Vaiz ve Dilay Seylani’nin yanı sıra Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’na mensup pek çok oyuncu rol aldı.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda Covid-19 vakası13 Aralık 2020 Pazar 17:20
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor!13 Aralık 2020 Pazar 15:28
  • En Çok Yağmur Yenierenköy’de Kaydedildi13 Aralık 2020 Pazar 14:28
  • Eski eşinin evini soydu!13 Aralık 2020 Pazar 14:20
  • Çakıcı:''UBP-YDP-DP seçim hükümetidir, büyük işler beklenmemeli''13 Aralık 2020 Pazar 14:14
  • LTB Temizlik Şubesi’nde çalışan bir şoförün test sonucu pozitif13 Aralık 2020 Pazar 14:01
  • Bağımsızlık Yolu:'' Hodri Meydan! ''13 Aralık 2020 Pazar 13:28
  • DP Mağusa İlçe Kadın Kolları’ndan yılbaşı balosu13 Aralık 2020 Pazar 11:43
  • “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” etkinliği ile Arasta şenlendi13 Aralık 2020 Pazar 11:42
  • 76 Yaşındaki Kayıp Raman Bulundu13 Aralık 2020 Pazar 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti