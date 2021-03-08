  • BIST 1.544
  • Altın 416,008
  • Dolar 7,6465
  • Euro 9,0830
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koydu

» »
Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Girne Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda bulunan  Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koydu.
Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koydu

Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Girne Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda bulunan  Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koydu.

Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği  Başkanı Nefise Onuray ve Birlik üyeleri , Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi  Zübeyde Hanım’ın büstüne çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Burada bir konuşa yapan Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği Başkanı Nefise Onuray,  8 Mart Kadınlar Gününü tarihçesi hakkında  bilgi vererek, 8  Mart’ın,  emekçi, kadınların daha iyi koşullarda çalışma imkanları, eşit işe eşit para söylemyle başlattığı  mücadelenin  günü oluğunu kaydetti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savaşan: Bir halk kadınların gördüğü değer kadar çağdaştır!08 Mart 2021 Pazartesi 11:05
  • Ay'daki kraterlere adını veren az sayıda kadın kim ?08 Mart 2021 Pazartesi 10:59
  • Meghan Markle: Yaşamak istemediğim zamanlar oldu08 Mart 2021 Pazartesi 10:41
  • Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü…08 Mart 2021 Pazartesi 10:40
  • 8 Mart: Pandeminin yükü kadınların omuzlarında08 Mart 2021 Pazartesi 10:34
  • KTTB'den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı08 Mart 2021 Pazartesi 10:12
  • DAÜ-SEN:8 Mart, Kadın Emekçilerin Mücadele Günüdür08 Mart 2021 Pazartesi 09:45
  • İsviçre'de peçe ve burka, halk oylaması ile yasaklandı07 Mart 2021 Pazar 22:54
  • Çilem Doğan: Ölmekten son anda kurtulduğum için cezaevine tekrar girmek istemiyorum07 Mart 2021 Pazar 18:40
  • Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi07 Mart 2021 Pazar 18:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti