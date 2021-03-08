Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koydu

Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Girne Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda bulunan Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koydu.
Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği Başkanı Nefise Onuray ve Birlik üyeleri , Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın büstüne çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.
Burada bir konuşa yapan Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği Başkanı Nefise Onuray, 8 Mart Kadınlar Gününü tarihçesi hakkında bilgi vererek, 8 Mart’ın, emekçi, kadınların daha iyi koşullarda çalışma imkanları, eşit işe eşit para söylemyle başlattığı mücadelenin günü oluğunu kaydetti.
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