Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nde 14. Dönem

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, 14. Olağan Genel Kurulunu, 13 Aralık 2022 tarihinde, Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Toplantı salonunda gerçekleştirmiş olup, 14. dönem Başkan, Yönetim ve Denetleme Kurulunu belirlemiştir.

Birlik Başkanı Prof.Dr. Şevket Öznur açılış konuşmasında birlik hakkında şu görüşlerini katılımcılarla paylaşmıştır:

“40. yılını geride bırakan Birliğimiz bugüne kadar emek veren tüm Başkanlarımıza, üyelerimize sonsuz teşekkürü bir borç biliriz. Ülkemizde kültür ve sanat alanında çok yol almamız gerektiği herkes tarafından bilinmektedir. Bizlerle bu yolu yürüyenler sayesinde bugünlere geldik. Dünden bugüne; ülkenin kültürünü, edebiyatını yaşatmak, geliştirmek, gençlere tanıtmak , “Biz de bu topraklarda yazınımızla varız” diyerek, bugünlere ulaştık.

1982 yılında kültür-sanat alanında uğraş veren bir avuç insanın kurduğu Birliğimiz, o günlerde bazı yöneticilerin “Kıbrıs Türk Edebiyatı var mı?” sözlerine karşılık “Evet vardır” diyerek, mücadelelerini başlatmışlar ve bugünün temel taşlarını oluşturmuşlardır. 1980’li yıllarda telif hakkını bilmeyen, sanatçıya hakkını vermeyen bir ortamda, birlik logosu için yarışma yapmış ve yarışmayı kazanan sanatçımız Emin Çizenel’e telif ücreti ödenmiştir. Birliğimiz; eşit, şerefli, kendi değerleriyle, geçmişiyle gurur duyarken bunu hatırlatmak için paneller, sempozyumlar, şiir geceleri düzenleyip, insanların ruhunu hep canlı tutmaya çalışmıştır.”

Açılış konuşmasından sonra tüzük gereği Başkan, Yönetim ve Denetleme Kurulunu şöyle oluşturmuştur:

Yönetim Kurulu üyeleri:

1-Prof. Dr. Şevket Öznur (Başkan)

2-Aslı Piro (Dış İlişkiler Sorumlusu)

3-Eralp Adanır (Basın-Yayın Sorumlusu)

4-Altay Burağan (Mali İşler ve Üye Sorumlusu)

5-Dr.Turgay Akalın (Genel Sekreter ve Faal Üye)

6-Doç.Dr.Seyit Özkutlu (Faal Üye)

7-Hüseyin Kaba(Yedek Üye)

Denetleme Kurulu:

1- Doç.Dr.Mustafa Yeniasır (Başkan)

2- Doç.Dr.Burak Gökbulut (Üye)

3- Prof.Dr.Esra Karabacak (Üye)

4- Prof.Dr.Ali Efdal Özkul (Yedek Üye)