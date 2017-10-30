Kıbrıs Türk yazın ve plastik sanatı İstanbul’a taşınıyor

Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk yazın sanatını 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na; Kıbrıs Türk plastik sanatını da ARTİST 2017/27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı’na taşıyor.

4-12 Kasım tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yer alacak fuarlarda, KKTC Yayınları standında KKTC’de yayımlanan bazı kitaplar sergilenecek, bazı yazarlar ve sanatçılar da yer alacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk yazın sanatını ve yazarlarını tanıtıp daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na ve Kıbrıs Türk plastik sanatını ve sanatçılarını yurtdışına taşımak ve tanıtmak hedefiyle de ARTİST 2017/27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı’ndaki yerini alıyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’nin organizatörlüğünde 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında eş zamanlı düzenlenecek fuarlar, Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak.

KİTAP FUARI “İYİ Kİ VARSIN EDEBİYAT” TEMASIYLA…

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin iş birliğiyle düzenlenen, Türkiye ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacaklar.

“İyi ki Varsın Edebiyat” temasıyla kapılarını açacak 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda bu yıl Onur Yazarı Ayla Kutlu olacak. Onur konuğu ülkenin ise Kore Cumhuriyeti olacağı Fuar’da KKTC de, Kültür Dairesi koordinasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yayınları standını açacak.

TUNÇALP, YAZARLAR VE SANATÇILAR DA GİDECEK…

Eş zamanlı olarak gerçekleşecek kitap ve sanat fuarlarında, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp’ın başkanlık edeceği KKTC heyetinde, sanat ve kitap fuarlarında dönüşümlü olarak çalışacak Kültür Dairesi personelinin yanı sıra Kıbrıs Türk yazın ve plastik sanatının temsilcileri de yer alacak.

Kitap fuarında Kıbrıs Türk yazın sanatını temsilen Özgül Gürkut Mutluyakalı, Damla Soyalp, Fatma Akilhoca ve Kadir Kaba; Kıbrıs Türk plastik sanatını temsilen de Bahar Çıralı ve Şenol Özdevrim eserleriyle birlikte yer alacak.

İMZA GÜNLERİ

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ndaki Salon 2 Stand 2601B adresli KKTC Yayınları standında, Özgül Gürkut Mutluyakalı, Damla Soyalp, Fatma Akilhoca ve Kadir Kaba’nın imza günleri de düzenlenecek.

Fuarın açılacağı 4 Kasım Cumartesi ve 5 Kasım Pazar günlerinde gerçekleştirilecek imza günü etkinlikleri çerçevesinde gazeteci-yazarlar Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp “Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” isimli Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yayınlarından çıkan kitaplarını imzalayacaklar.

Şair Fatma Akilhoca’nın Işık Kitabevi Yayınlarından çıkan 5. kitabı “Tuz Dölü” ve diğer kitaplarını imzalayacağı ve Fotoğraf Sanatçısı Yazar Kadir Kaba’nın “Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni” isimli kitabını imzalayacağı imza günleri ise 11 ve 12 Kasım’da gerçekleştirilecek.

ARTİST 2017… “ÜTOPYA”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak sanatseverlere kapılarını açacak ARTİST 2017 / 27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı’nın bu yılki teması “Ütopya” olarak belirlendi.

Fuar yaklaşık bin sanatçının işlerinin sergilendiği galeriler, bağımsız grup ve inisiyatiflerle birlikte 150’ye yakın genç sanatçıyı da konuk edecek.

Dokuz gün süresince birbirinden önemli sergilere ev sahipliği yapacak İstanbul Sanat Fuarı’nda Kıbrıs Türk sanatını temsilen Kültür Dairesi koordinasyonu ile açılacak ütopya konseptli sergide, Ressam Bahar Çıralı ile Resim ve

Seramik Sanatçısı Şenol Özdevrim’in eserleri sergilenecek. İki farklı salonda açılacak ARTİST 2017 yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik bir alanda kuruluyor.