Kıbrıs Türk yazını ve plastik sanatı İstanbul'da boy gösterecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk yazın sanatını ve yazarlarını tanıtıp daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na ve Kıbrıs Türk plastik sanatını ve sanatçılarını yurtdışına taşımak ve tanıtmak hedefiyle de 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı/ARTİST 2019’a katılıyor.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat başkanlığında katılım sağlanacak fuarlarda, Kıbrıs Türk yazarlarından Kemal Behçet Caymaz’ın imza günü düzenlenecek ve Kıbrıs Türk plastik sanatçılarından İpek Denizli Karagöz’ün resim sergisi açılacak.

Kültür Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’nin organizatörlüğünde 2-10 Kasım tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek fuarlar, Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak.

KKTC’nin ilk fantastik roman yazarı Kemal Behçet Caymaz 9-10 Kasım tarihlerinde 11.30-13.30 saatleri arasında KKTC standında Safir serisinin “Müjdelenen Zaman” isimli ilk romanının İngilizce ve Türkçe baskılarını imzalayacak.

KKTC’nin Kültür Dairesi koordinasyonuyla KKTC Yayınları standını açacağı 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, Türkiye ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı bekleniyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin iş birliğiyle düzenlenen ve dokuz gün sürecek fuarda gerçekleştirilecek panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.

ARTİST 2019

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak sanatseverlere kapılarını açacak olan 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı/ ARTİST 2019 bu yıl daha önceki yıllardan farklı olarak tiyatroya odaklandı.

Fuar’ın teması Goethe’nin “Faust” isimli eserinden esinlenerek “Faust” olarak belirledi.

Fuar yaklaşık 1000 sanatçının işlerinin sergilendiği galeriler, bağımsız grup ve inisiyatifler ile birlikte 150’ye yakın genç sanatçıyı da konuk edecek.

Dokuz gün birbirinden önemli sergilere ev sahipliği yapacak İstanbul Sanat Fuarı’nda Kıbrıs Türk plastik sanatını temsilen Kültür Dairesi koordinasyonu ile Ressam İpek Denizli Karagöz’ün sergisi açılacak.

Sergide Karagöz’ün soyut dışavurumcu tarzında akrilik boya tekniğiyle ürettiği dokuz eseri yer alacak.

İki farklı salonda açılacak olan ARTİST 2019, yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik bir alanda kurulacak.