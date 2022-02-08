Kıbrıs Türk yazlık evleri konusu Rum meclisinde

Güney Kıbrıs’ta, yazlık ev olarak kullanılan ve göçmen olmayan kişilere verilen Kıbrıs Türk evleri konusunun Güney’de, Meclis Göçmenler Komitesi’nin gündeminde olduğu belirtildi.

Politis gazetesi “Kıbrıs Türk Yazlık Evlerine İlişkin Meclis Denetimi” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, AKEL Milletvekili Yorgos Kukuma’nın talebi üzerine meclise yönelik bilgilendirmesinde, göçmen olmayan kişilerin ellerinde bulundurdukları ve yazlık olarak kullandıkları Kıbrıslı Türk evlerinden bahsettiğini yazdı.

Habere göre AKEL Milletvekili Yorgos Kukuma ise gazeteye yaptığı açıklamada, göçmenlerin kendi evlerine sahip olmakta zorluk çekerken Kıbrıs Türk evlerinin yazlık olarak kullanıldığını ayrıca bunların hak sahibi olmayan kişilere verildiğini belirtti.

Kukuma daha önceki dönemlerde yazlık ev maksatlı Kıbrıs Türk evlerinin verilmesinin bakım-onarıma ve küçük köylerin yeniden canlandırılmasına katkı sağladığını belirterek, şimdilerde ise barınmayla ilgili özellikle dar gelirli kişiler açısında koşulların dramatik bir şekilde farklı olduğunu söyledi.

Kukuma artık devlet sosyal konutların inşa edilmediğini, evlerin hak sahipleri tarafından inşa edilmesi amacıyla arazilerin verilmediğini ifade etti ve Kıbrıs Türk yazlık evlerin yeni çiftlerin veya göçmen ailelerinin yerleşmesi için verilmesi gerektiğini söyledi.

Gazete Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in meclise yönelik yazılı bilgilendirmesine dayanarak, son 3 yılda, yazlık maksatlı verilen evlerin sayılarına da yer verdi.

Limasol’da 44 evin göçmenlere tahsis edildiğini yazan gazete Baf bölgesinde yazlık amaçlı olarak ev ilanın yapılmamasına karşın 1 Ocak 2019’dan bugüne kadar 93 evin göçmen olan ve olmayanlara kiralandığını belirtti.

Habere göre, Larnaka’da ise bir Türk evi, bir kişiye yazlık ev olarak verildi.

Gazete yine Rum İçişleri Bakanlığı’nın 2016’da yayımladığı verilere dayanarak dağıtılan Kıbrıs Türk ev sayısının 6 bin 80 olduğunu, bunlardan 4 bin 738’nin ikamet (kendi evinde oturma) amaçlı, geriye kalan ve birçoğu Limasol ve Baf bölgesinde bulunan bin 342’sinin ise yazlık olarak verildiğini yazdı.

Habere göre 4 bin 738 Kıbrıs Türk evinden, 4 bin 246’sı göçmenlere verildi. Bin 342 yazlık evi kullananların ise sadece 759’u göçmen.

BAF’TAKİ KIBRIS TÜRK BİNALARI

Politis gazetesi bir başka haberinde ise Baf ticari merkezindeki, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği altında bulunan Kıbrıs Türk dükkanlarının, kriterlere uymayan kişilere verildiği yönünde şikayetlerin yapıldığını yazdı.

Gazete göçmen olan hak sahiplerinin, Rum İçişleri Bakanı’na yönelik protesto mektubu gönderdiğini ayrıca gazeteye de ilgili şikayetlerde bulunduğunu belirtti.

26 ve 30 yaşlarındaki iki kardeşin, göçmen kimlikleriyle birlikte Baf’taki bir dükkan için İçişleri Bakanlığına başvuru yaptığını belirten gazete iki hak sahibinin tüm kriterlere uymasına karşın bugüne kadar herhangi bir yanıt alamadığını yazdı.

İlgili şikayetin Göçmenler Komitesi’nde de yapıldığını yazan gazete şikayetçilerin atıfta bulunduğu verilere dayanarak geçtiğimiz hafta kriterlere uymayan kişilere dükkan verildiği de belirtti.

“ANDROLİKU” (GÜNDOĞDU) BÖLGESİNDE YIKIM

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Ekologların, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği tarafından Baf’a bağlı “Androliku” (Gündoğdu) köyündeki Kıbrıs Türk binalarının yıkıldığı yönünde şikayette bulunduğunu yazdı.

Habere göre Rum Ekologlar, evlerin tamir edilmesinin ve halkın bu evlerde oturmasının mümkün olmasına karşın bunların moloz haline geldiğini savundu.

Ekologlar ayrıca bu yıkımların köyün tamamıyla yok olması ve taş ocağı bölgelerinin genişletilmesi isteğine hizmet edip etmediği sorusunu da sordu.