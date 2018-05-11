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Kıbrıs Türk Kültüründe Doğum Olayı YDÜ’de İrdelendi…

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Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saracoğlu konferansta, Kıbrıs Türk kültüründeki doğum olayı, hamilelik dönemi, doğum ve doğum olayını izleyen günler başlıkları altında, üç ana bölümde inceledi.
Kıbrıs Türk Kültüründe Doğum Olayı YDÜ’de İrdelendi…

Yakın Doğu Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Dil, Edebiyat, Kültür Konferansları etkinliği çerçevesinde, Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saraçoğlu sunumuyla “Kıbrıs’ta Doğumla İlgili Gelenek, Görenek ve İnançlar” konulu konferans düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Hakla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saracoğlu konferansta, Kıbrıs Türk kültüründeki doğum olayı, hamilelik dönemi, doğum ve doğum olayını izleyen günler başlıkları altında, üç ana bölümde inceledi.

“Kıbrıs’ta Doğumla İlgili Gelenek, Görenek ve İnançlar” başlıklı çalışmanın bundan en az otuz yıl önce hazırlandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Saracoğlu, çalışmanın görüşme tekniği ile yapılmış ve kaynak kişilerin, Kıbrıs’ın farklı yörelerinden olmasına özen gösterilerek özellikle yaşlarının yetmişin üzerinde olmasına dikkat edildiğini kaydetti.
Çocuk Sahibi Olma, Doğum ve Albasması ile ilgili Halk İnançlarını Anlattı

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saracoğlu, konferansının birinci bölümünde, çocuk sahibi olmak isteyenlerin aldıkları maddi ve manevi önlemler üzerinde durmuş ve bu önlemlerinin birçoğunun Anadolu Türk Kültürü’nün bir uzantısı durumunda olduğunu belirtti.

Konferansın ikinci bölümde ise hamilenin korunması, doğacak çocuğun cinsiyetini tayin eden bazı halk inançları, doğum öncesi yapılan hazırlıklar gibi geleneksel konular üzerinde duran Yrd. Doç. Dr. Saracoğlu, ayrıca doğum olayı başladıktan sonra doğumun sağlıklı olması için halk inancına göre ne gibi önlemler alındığı konusuna da değindi. Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saracoğlu, doğumdan sonra gerçekleşen Albasması ve Albasmasına karşı alınan önlemleri de açıklayarak, bugün için ilginç sayılabilecek çeşitli halk inançları üzerinde durdu. 

Konferansın son bölümünde ise çocukları yaşamayan ailelerin başvurdukları önlemlere değinen Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saracoğlu konferansını, bugün içinde bazıları uygulanan çocuklarla ilgil batıl inançlar üzerinde detaylı bilgiler verdi.

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