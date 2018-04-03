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“Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi II” Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Tarafından Açılıyor…

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Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile Near East Bank himayelerinde düzenlenen Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi II, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından açılacak.
“Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi II” Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Tarafından Açılıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada,  Resim-Sanat Müzesi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan ve 20 ressamın yaklaşık 40 eserinden oluşacak Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektif Sergisi II’nin, 5 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14:30’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda izlenime açılacağı duyuruldu. Ressamların doğa, naturmort, portre, Nü gibi farklı temalarda eserlerinin yer alacağı sergi, 3 Mayıs 2018 tarihine kadar izleyicilere sunulacak.

Dr. Mustafa Hastürk: “Bu kez Orta kuşak Sanatçıların Eserleri Sergilenecek”
Serginin sanat yönetmeni ve küratörü Dr. Mustafa Hastürk, Kıbrıs Türk Plastik sanatlarının tarihi sürecinin bir belgesinin kaydını tutma amacıyla hayata geçirdikleri Retrospektif sergisinin ikincisinde orta kuşak sanatçıların eserlerinin sergileneceğini belirtti.

Serginin, Yakın Doğu Bank himayelerinde ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in özel ilgi ve desteğiyle gerçekleşeceğini anımsatan, Dr. Hastürk, “Sergimiz Kıbrıs Türk resminin doğuşuyla birlikte gelişme ve olgunluk dönemini kapsamaktadır. Sergi ve sergi için hazırlanan katalog Kıbrıs Türk resminin önemli bir kesitini sunması açısından oldukça önemlidir. Genç kuşakla devam edecek olan bu sergi dizisinin ikincisi olan bu sergimize tüm sanatçı ve sanatseverleri bekliyoruz” dedi.

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