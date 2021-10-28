Kıbrıs Türkü, Atatürkçülük Yolundan Yürüyerek, Özgürlüğüne Kavuştu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’nci kuruluş yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’nci kuruluş yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Saner mesajında şunları kaydetti:

“ Büyük Önder, eşsiz komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlı İmparatorluğunun yıkılarak topraklarının istila edilmeye başlanmasının ardından Türk milleti ile bütünleşerek Türkiye Cumhuriyeti ’ni kurması 20’nci yüzyılın en önemli olaylarından birdir.

Atatürk de emperyalizme karşı verdiği mücadele ve kurduğu modern devlet ile adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti 98 yıldır bölgesinde barış ve istikrarın en önemli teminatıdır.

Pek çok önemli atılımlarla dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline gelen Türkiye Cumhuriyeti ‘nin çağdaşlık, demokrasi, insan haklarına saygı, yolundan ayrılmadan, daha adil, barış içinde bir dünya oluşması için verdiği mücadelede başarılı olacağına, dünyanın en gelişmiş ekonomileri, güçlü devletleri arasındaki yerini alacağına inancımız tamdır.

Kıbrıs Türkü, Atatürkçülük yolundan yürüyerek, Türk Kurtuluş Savaşı’nı örnek alarak, özgürlüğüne kavuştu, kendi Devleti’ni kurdu. Kesinlikle eminiz ki KKTC ve Türkiye sonsuza dek iki devlet, tek millet olarak yaşayıp yüceleceklerdir.

Asla oyuna gelmeyecek, kendi Devletimizden egemenliğimizden ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümekten, bayramlarımızı birlikte kutlamaktan geri adım atmayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk ve arkadaşları ile Cumhuriyet’in yaşaması için canlarını veren şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne nice nice yıllar diliyorum.”