Kıbrıs Türk'ü Oyuncu Kendisine Gelen Teklifi Yıllar Sonra Açıkladı: Önünde Karısıyla Cinsel İlişkiye Girmem İçin 15 Bin Euro Teklif Etti

İngiltere'deki Channel 4 Show programı ile üne kavuşan Kıbrıs Türk'ü oyuncu Tansel Adacan, yarışmadan sonra kendisine gelen teklifi itiraf etti. Adacan, bir adamın karısıyla ilişkiye girmesi için 15 bin euro teklifte bulunduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türk oyuncu ve eski moda girişimcisi Tansel Adacan, 2021 yılından itibaren kas geliştirmeye başladı. Adacan daha sonra da İngiltere'de düzenlenen Channel 4 Show programına katılarak talibini aramaya başladı.

PROGRAMDA UMDUĞUNU BULAMADI

Adacan, programda umduğunu bulamadı. Fakat programdan çıktıktan sonra mesaj kutusu hiç boş kalmadı. Hatta oyuncu, İngiliz basınına kendisine gelen bir mesaj hakkında da açıklamalarda bulundu.

"EŞİYLE İLİŞKİYE GİRMEM İÇİN 15 BİN EURO TEKLİF ETTİ"

Adacan, ismini açıklamadığı bir adamın sosyal medya hesabından kendisine mesaj attığını ve eşiyle, gözü önünde cinsel ilişkiye girmesi karşılığında 15 bin euro teklif ettiğini belirtti. Adacan'ın bu açıklamaları, İngiliz basınında gündem oldu.