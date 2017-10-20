"Kıbrıs Türkü'nün bağrından çıkan insanlara gösterilen değer topluma verilen değerle eştir"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türkü'nün bağrından çıkan değerli insanlara gösterilen saygı ve verilen değerin topluma verilen değerle eş olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün eski bakanlardan, kaza hakimliği, başsavcı yardımcılığı ve başsavcılık görevlerinde bulunan Oktay Feridun'u Cumhurbaşkanlığı’nda misafir ederek hizmetlerinden dolayı bir vefa plaketi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı kabulü sırasında yaptığı konuşmada, Oktay Feridun'un hukuk dünyasının en seçkin kişilerinden biri olduğunu belirterek, hukuk alanındaki katkıların Kıbrıs Türk halkı tarafından her zaman hatırlanacağını kaydetti.

Bir dönem İçişleri ve Sağlık Bakanlığı da yapan Feridun ile belediye başkanlığı döneminde birlikte çalışmalarının olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Feridun’un Kıbrıs Türk halkına katkılarının büyük olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı Feridun’a plaket vermesinin Kıbrıs Türk toplumuna hizmet vermiş insanların hatırlanmasının ne kadar önemli olduğunu altını çizen bir davranış olarak değerlendirilmesini istediğini söyledi.

Akıncı, “Kıbrıs Türkü bağrından çıkmış bu değerleri her zaman hatırlamalı ve verdikleri hizmetleri unutmamalı. Bu şekilde toplumsal vefa duygumuzun da gelişeceğine inanıyorum. Oktay Feridun gibi değerlere gösterdiğimiz hürmet ve verdiğimiz değer toplumumuza verdiğimiz değer ile eşanlamlıdır” diye konuştu.