Kıbrıs Türkü’nün 'beyaz önlüklü' kahramanı: Dr. Ayten Salih Berkalp

Hayat kurtaran “Beyaz Önlüklü Kahraman” Ayten Salih Berkalp, “Bu varoluş savaşında özellikle eşlerini feda eden, öğretmeniyle sağlık çalışanıyla Türk kadınını minnet ve saygıyla anımsamalıyız” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin sembol ismi Dr. Ayten Salih Berkalp, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın yıl dönümünde Cumhuriyet Gazetesi’nden Onur Evrensel’e konuştu. Beyaz Önlük’ün kadınlar için bırakın Kıbrıs’ta tüm dünyada tabu olarak kabul edildiği yıllarda Kıbrıs'ta İngiliz sömürge yönetimi ve Rum toplumunun baskısı altında, her an öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya doktorluk yaptı.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) da ilk kadın sancaktarlarından aynı zamanda. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında esaret altında kaldığı bir yıl boyunca birçok Kıbrıslı Türk’ün canını da kurtaran bir beyaz önlüklü kahraman.

Dr. Ayten Salih Berkalp, 20 Temmuz’un yıldönümünde Cumhuriyet’e verdiği özel röportajda o günü şöyle anlatıyor:

“1878’den beri İngiliz Kolonisi’nde Türklüğe, Türk Bayrağı’na, hatta Türk Milli Marşı’nı okumaya dahi hasret kalan Kıbrıslı Türkler yıllarca Türkiye’nin müdahalesini beklediler.

20 Temmuz sabahı erken saatlerde çıkarmanın başladığı gün radyodan işitince ağlamaklı olmuştuk. İngilizlerin Ağrotur Bölgesi Limasol Türk bölgesinden 14 mil uzakta idi.

Ben de ilk gün sabah 8’den akşam 20.00’a kadar üç tarafı kara bir tarafı denizden Rumların ağır sikkeleriyle Türk Hastanesi’nden 17 şehit ve 164 yaralı ile uğraştıktan sonra “Bello Turko” yani deli Türk, “Şillo Turko” yani köpek Türk diye hastaneyi teslim almaya gelen Rumların sesleriyle demoralize olmuştum. Kan gölüne dönen yatağıma gözüm daldı. Doktor olduğumu, sadece yarılıların değil tüm Türk halkının benden hizmet beklediğini hatırlayarak birden kendime geldim. Yılmadan tüm Türklerle birlikte usanmadan göreve devam ettim.

Bu varoluş savaşında özellikle eşlerini feda eden, öğretmeniyle sağlık çalışanıyla Türk kadınını minnet ve saygıyla anımsamalıyız.”

FENERBAHÇENİN UNUTULMAZ YILDIZI

Dr. Ayten Salih Berkalp yaşamı boyunca hiç kopmayacağı Fenerbahçe'nin de bir yıldızı. Türkiye’de geçirdiği 10 yıl içinde girdiği her branşta sayısız şampiyonluklarla adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı.

HAYATI BELGESEL OLDU

Limasol’dan İstanbul’a uzanan yaşam yolculuğunda sporda ve hayatın birçok alanında unutulmaz başarılara imza atan Dr. Ayten Salih Berkalp’in yaşam öyküsünü konu alan belgesel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin Sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Web TV ve Interweb Media Solutions’ın katkılarıyla gerçekleştirildi. Dr. Ayten Salih Berkalp’in yaşamöyküsünü konu alan “Vatanı Aydınlatan Kadınlar-Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi” belgeselinin ilk gösterimi 19 Temmuz Salı günü, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde Fenerbahçe TV’de gerçekleştirildi.