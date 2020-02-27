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Kıbrıs uçağında 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın tahliye edildi

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Kıbrıs uçağında 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın tahliye edildi
Kıbrıs uçağında 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın tahliye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile tutuklanan Nikar Deliormanlı tahliye edildi. 

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Nikar Deliormanlı katılmadı. Deliormanlı'yı temsilen Avukat Merve Türkmen Kaplan duruşmaya katıldı.

Avukat Kaplan, müvekkilinin akıl sağlığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapıldığını hatırlatarak, daha fazla hak kaybı yaşanmaması için tahliyesine karar verilmesini istedi.  

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi. 

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağa binen Nikar Deliormanlı'nın olay çıkardığı belirtiliyor.

İddianamede şüphelinin, "Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. 

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