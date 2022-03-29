Kıbrıs Ulusal Tohum Bankası Projesinde Önemli İşbirliği Protokolü İmzalandı

Adamızdaki Cittaslow Belediyeler Ağını oluşturan 5 Belediye ve DoğaPark ile ile Kıbrıs Ulusal Tohum Bankası Projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

DoğaPark bünyesinde TİKA desteği ile kurulan Kıbrıs Ulusal Tohum Bankası ile gerek tarım ve gıda güvenliğinin teminatı olan ata tohumları, gerekse doğada bulunan, özellikle endemik, dar yayılışlı ve korumada öncelikli bitki türlerinin tohumları uluslararası standartlarda korunacak. Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri’nden oluşan KKTC Cittaslow Belediyeleri Ağı ile DoğaPark arasında imzalanan protokol ile ülkemizin atalık tohumları geleceğe taşınacak.

Dünya üzerinde bulunan insanların beslenmesi için yeterli miktarda gıdanın iyi, temiz ve adil bir biçimde üretiliyor olmaması, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olan gıda güvenliği sorunudur. Özellikle geçtiğimiz on yıl içerisinde etkilerini artık günlük hayatlarımızda da gözlemleyebildiğimiz küresel iklim krizi de sürece katılınca bu durum daha vahim bir hal alıyor.

İşte bu noktada imdadımıza yüzlerce yıldır evrimini insanla birlikte sürdüren atalık tarım ürünleri yetişiyor. Her bir atalık tohum, içerisinde milyonlarca terabaytlık bilgiyi saklayan binlerce işlemcisi olan bir süper bilgisayar gibi düşünülebilir. Dünyada tarımın ortaya çıkışının 10 bin yıl öncesine dayandığı düşünülünce, bu süre zarfında gezegenimizde meydana gelen iklimsel değişimler, kuraklıklar, buzul çağları gibi onlarca değişime ayak uydurarak günümüze gelen atalık tohumlar geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarımın ve insanlığın güvencesi olacak.

KKTC Cittaslow Ağ Başkanı ve aynı zamanda Yeniboğaziçi Belediye Başkanı olan Mustafa Zurnacılar yaptığı açıklamada: ‘Hiç şüphe yok ki dünyanın en güzel ülkelerinden birinde bu cennet ada da yaşıyoruz. Kıbrıs’da tohumun, toprağın, üretimin öneminin farkına varan, pandemi ile birlikte özellikle sağlıklı gıdanın farkına varan birçok belediyemiz, tohumla, tarımla, üretimle, hayvancılıkla ilgili çok kayda değer çalışmalar yapıyorlar. Bizlerde bunu önemsiyor ve her zaman destekliyoruz.Pandemi tüm dünyaya çok şey öğretti ama hiç kuşkusuz öğrettiklerinin belki de en önemlisi sağlıklı gıdanın vazgeçilemez olduğudur. Canlı yaşamanın devam edebilmesi için iki şey vazgeçilmezdir; biri temiz, sağlıklı içme suyu, ikincisi sağlıklı gıda. İşte sağlıklı gıda için de; bitkinin neslini devam ettirilebilmesi ve biyo çeşitliliğin devam edebilmesi için tohumlara çok ihtiyacımız var. Burada yerel tohumların bizler için ne kadar çok önemli olduğunu görüyoruz. Yerli tohuma destek vererek sağlıklı gıdalara kavuşmak ve bunu nesilden nesile aktarmak ve korumak istiyoruz. Atalık tohumlarımızın korunması amacıyla destek verdiğimiz, katkı koyduğumuz bu projemiz özelde KKTC genelde tüm Kıbrıs için büyük önem arz etmektedir. Hem Kıbrıs’daki Atalık tohumlarımız korunacak hem de yerel ve doğal tohumlarımız sayesinde bizden sonraki gelecek nesillere en büyük hediye olan ‘sağlıklı gıda’ bırakmış olacağız. Yerli tohuma, üretime gönül veren herkesi kutluyorum. Bu uğurda çalışma yapan tüm Cittaslow belediyelerimizi, tüm paydaşlarımızı, dostlarımızı yürekten alkışlıyorum.’dedi.

KKTC Cittaslow Ağı Üyesi Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise; “Günümüzde küreselleşmenin etkisi ile, üretimden çok tüketen toplumlar yaratılmakta ve kentlerde yaşayan insanlar yoğun çalışma tempoları sebebiyle hızlı şehirlerde yaşayan bireylere dönüşmekte. Hızlı yaşamın etkileri ile yaşam tarzları da eş oranda hızlanan, fastfood’a yönelen ve kültürel değerlerinden uzaklaşan bu yaşam tarzına karşı koymak için İtalya’da ortaya çıkan Cittaslow hareketi günümüzde uluslararası bir Ağa dönüştü. DoğaPark ile imzaladığımız protokol, tüketen değil üreten toplumların oluşturulması, iyi, temiz ve adil gıdaya erişimin kolaylaştırılması ve iklim değişikliği ile mücadele konularında ülkemizde atılmış en somut adımdır. KKTC Ulusal Tohum Bankası ile binlerce yıldır adamızda süregelen doğayla barışık tarımın gelecek nesillere aktarılması için birer bilgi kaynağı olan atalık tohumlarımız güvence altında olacak’ dedi.

KKTC Cittaslow Ağı Üyesi Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ise; ‘Atalarımızdan miras kalan tohumlarımızı korumak gibi hayati bir görevimiz var. Gelecek nesillere bırakacağımız en anlamlı armağanın bu olacağı kanaatindeyim’ dedi.

KKTC Cittaslow Ağı Üyesi Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise; ‘5 Cittaslow Belediyesi olarak ortak paydada buluşarak sağlıklı beslenmenin temelde başlaması gerektiğini göz önünde bulundurarak her bireyin çocuklarına bebek yaşlarda GDO’su ile oynanmamış organik ürünlerle beslemesi gerektiğinin bilincindeyiz. Her bireyin tarladan sofraya izlenebilirliği olan ürünleri tüketmeye hakkı vardır. Özellikle ülkemizde adapte olmuş GDO’su oynanmamış tohumların çoğaltılarak çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürmesi konusunda Taşkent Doğa Parkı ile işbirliği içerisinde çok önemli bir adım atmış olduk’ dedi.

KKTC Cittaslow Ağı Üyesi Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise; ‘Tohum bankasının oluşumu ile Ata tohumlarının korunup çoğaltılması neticesinde genetiği ile oynanmamış tohumlar elde ederek sağlıklı nesiller için sağlıklı besinlerin üretilmesi sağlanacaktır’dedi.

DoğaPark Direktörü Kemal Basat, protokolle ilgili olarak; “DoğaPark kurulduğu günden bu yana adamızın yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğinin araştırılması ve korunması konusunda aktif olarak projeler yürütüyor. Bünyemizde, ilgili tüm kurumlar ve paydaşlar ile iş birliği içerisinde çalışacak şekilde kurulan Kıbrıs Ulusal Tohum Bankası da bu projelerin önemli parçalarından biri. Cittaslow Belediyeleri Ağı ile imzaladığımız protokol ile bir yandan girdi maliyeti düşük, zehir ve gübre kullanımını en aza indirecek doğa dostu tarımın adamızda yaygınlaştırılması sağlanırken bir diğer taraftan küresel iklim krizine uyum sürecinde de büyük bir adım atıyoruz. Böylelikle iklim krizine daha dirençli bir tarım ve üretici modeli ortaya koyarken, her kesimin daha ucuz ve sağlıklı beslenme hakkına erişmesine de katkıda bulunacağız. İlkemiz olan İşbirliği İle Koruma, DoğaPark’ın her fırsatta ortaya koymaya çalıştığı bir yaklaşım. DoğaPark, küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı bir cevap olarak doğan Cittaslow hareketi ile çalışmaktan mutluluk duyuyor ve iş birliğimiz bu protokol ile sınırlı olmayacak” dedi.