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“Kıbrıs: Umutsuz Gençler Ülkesi”

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Politis gazetesi manşetinden yer verdiği bir haberinde, Güney Kıbrıs’taki 10 gençten 6’sının ya işsiz olduğunu ya da açlık sınırında maaş aldığını yazdı.
“Kıbrıs: Umutsuz Gençler Ülkesi”

Güney Kıbrıs’ta işsizlik, düşük maaşlar ve yüksek fiyatların, kiralamak veya satın almak için ev bulunmasını engellediğini yazan gazete, gençlerin çok büyük bir kısmının evlenmeyi ve aile kurmayı düşünmediğini ve 30’lu yaşlarında gençlerin anne babalarıyla yaşamak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın 1,33’lük bir oranla doğurganlıkla ilgili sıralamada son ülke olduğunu ve önümüzdeki yıllarda demografi konusunun ulusal bir problem haline gelmesi tehlikesi bulunduğunu belirten gazete, istatistiki bilgilere göre, Güney Kıbrıs’taki gençlerin işsizlik oranının, 2021 yılının ilk 3 ayı baz alındığında yüzde 18,8 (7000 kişi) olduğunu ifade etti.

Çalışanların yetersiz maaş aldıklarını yazan gazete, Güney Kıbrıs’taki çalışanların yüzde 25,7’sinin bin Euro’dan az brüt maaş aldıklarını belirtti.

Gazete, çalışanların yüzde 10,9’unun 750-999 Euro, yüzde 8’inin ise 500-749 Euro aralığında maaş aldıklarını da ekledi.

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