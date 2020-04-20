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Kıbrıs Üniversiteler Birliği Bakanlar Kurulu Üyelerini Ziyaret Etti.

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Kıbrıs Üniversiteler Birliği Bakanlar Kurulu Üyelerini Ziyaret Etti.
Kıbrıs Üniversiteler Birliği Bakanlar Kurulu Üyelerini Ziyaret Etti.

Birlik tarafından yapılan açıklamada “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzük” değişikliği sürecini görüşmek üzere bir heyet KKTC Bakanlar Kurulu Üyelerini ziyaret edecek.

Kıbrıs Türk Üniversiteler Birliği ziyaret heyetinde Serhat Akpınar (KÜB), Halil Nadiri (UKÜ), Asım Vehbi (ARUCAD), Bülent Taşel (FİNAL), Mehmet Nesip Öğün (AKÜ), Selman Arslanbaş (KİÜ), İ. Levent Taner (KSTÜ), Serdal Gündüz (KSTÜ), Tekin Birinci (Onbeş KKÜ), Volkan Güngör (GAÜ), Ali Çınar (AKÜ) ve Turgay Akalın (KAÜ) yer alacak.

Birlik tarafından yapılan açıklamada üniversitelerin bulundukları bölgelerde her zaman için sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan önemli katkılar sağladığını, fakat COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan bu süreçte, üniversitelerin de zorlu bir dönemden geçtiği vurgulandı. Ziyaretlerin, “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzük” değişikliği kapsamında üniversitelerin kapalı olması nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulmayan çalışanların da KKTC Anayasası’nın eşitlik ilkesi bağlamında ve sektörler arası ayrım gözetmeksizin “istihdam destek ödemesi” kapsamına alınması yönünde destek talep edilmesine yönelik olduğu kaydedildi.

Taleplerinin KKTC Anayasası’nın eşitlik ilkesi çerçevesinde haklı bir konumda olduğunu, örneğin üniversitelerde çalışan bir temizlik görevlisi destek kapsamında olmamasına rağmen, farklı bir sektörde aynı işi yapan başka bir görevlinin devlet desteğinden yararlanabildiği belirtildi.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği heyeti taleplerini bildirmek üzere, sırasıyla, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, son olarak da Çevre ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret edecek.

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