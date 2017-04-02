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Kıbrıs Üniversiteler Birliği yeni yönetim kurulu seçildi

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Kıbrıs Üniversiteler Birliği yeni yönetim kurulu seçildi
Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Genel Kurulu’nda iki yıllık süre için yeni Yönetim Kurulu seçildi. Yapılan seçim doğrultusunda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri Kıbrıs Üniversiteler Birliği başkanlığına seçildi.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanlığına Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Başkan Yardımcılığına Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülent Göksel ve Genel Sekreterliğe Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden Yrd. Doç.  Dr. Serdar Yurtsever seçildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serdar Saydam ve Kıbrıs Metropolitan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Toycan seçildi. KÜB Genel Koordinatörlüğü görevine de Doç. Dr. Asım Vehbi getirildi.

Genel Kurulda iki yıllık dönemi kapsayan yeni yönetim kurulu seçimi yanında yeni birlik tüzüğü de onaylandı ve Yükseköğrenim Yasası hakkındaki gelişmeler de değerlendirildi.

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