Kıbrıs Üniversiteler Birliği Yeni Yönetim Kurulunu belirledi: Başkan Asım Vehbi

KÜB Başkan Yardımcılığı görevine 15 Kasım Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Cansu Meryem Birinci ve KÜB Genel Sekreterliği görevine ise GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk getirildi.

KÜB’den verilen bilgiye göre, KÜB Genel Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda, dönüşümlü başkanlık sistemi dahilinde yeni başkan ve yönetim kurulu belirlendi.

Toplantıda ayrıca, “KKTC üniversitelerinin sesinin duyulabilmesi için KÜB'e ihtiyaç duyulduğu, Birliğin devamlılığının önemi ve prestiji açısından alınan kararların uygulamaya konulması ve Birliği daha aktif hale getirmek gerektiği” noktasında fikir birliğine varıldı.

Toplantıda ayrıca “diğer üniversitelerin bir kez daha birliğe davet edilmesine ve Birliğin yasallaşması için girişim yapılmasına” karar verildi.