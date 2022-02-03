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Kıbrıs Üniversitesi, Niyazi Kızılyürek'i emekli ediyor

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Üniversite yönetimi Kızılyürek’in emekliye çıkarılması kararı aldı.
Kıbrıs Üniversitesi, Niyazi Kızılyürek'i emekli ediyor

Kıbrıs Üniversitesi’nde öğretim görevlisiyken AP milletvekili seçilen Niyazi Kızılyürek’in, öğretim görevlisi kadrosundan ödeneksiz izinle AP milletvekilliği görevini yürütmesine yapılan itirazlar sonuç verdi ve üniversite yönetimi Kızılyürek’in emekliye çıkarılması kararı aldı.

 

KIZILYÜREK'İN EMEKLİYE SEVK EDİLECEĞİ YAZILDI

Politis ve diğer gazeteler, “Kıbrıs Üniversitesi’nin” iki buçuk yıldan beridir Hukuk Dairesi ve üniversitenin hukukçularının tavsiyelerinin aksine davranarak AKEL AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek’i ödeneksiz izinli olarak kadrosunda tutmaya devam etmekten dün vazgeçtiğini, Kızılyürek’in emekliye sevk edileceğini yazdı.

Gazete, Rum Başsavcılığının, Kızılyürek’in ödeneksiz izinli olarak kadrosunun devam etmesinin yasa dışı olduğu ve durumun devam etmesi halinde cezai işlem başlatacağı üniversite yönetimine bildirmesinin ardından üniversite yönetiminin dün ilgili kararını duyurduğunu aktardı.

Öte yandan gazete, Kızılyürek’in dün yaptığı açıklamada ise, hukuk yoluna başvuracağını duyurduğunu ve şu an eğitim bakanı olan Prodromos Prodromu’yu, kendisine yönelik yoğun bir savaş vermekle suçladığını yazdı.

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