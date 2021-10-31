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Kıbrıs Üzerinden Türkiye İle Askerî Malzeme Ticareti Yapıyor

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Politis “Kıbrıslılaştırılmış” İşadamını Merceğe Aldı
Kıbrıs Üzerinden Türkiye İle Askerî Malzeme Ticareti Yapıyor

Politis, Rum yönetiminin, 2016’da yatırım karşılığı vatandaşlık verdiği ve Güney Kıbrıs’ta silah ticareti yaparak milyonlarca dolar ciro ettiğine, iş yaptığı ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğuna dikkat çektiği “Rusça konuşan” 59 yaşındaki işadamını merceğe aldı.
 

Haberine “Kıbrıs Üzerinden Türkiye İle Teçhizat Alış-Verişi… 2016’da Pasaport Aldı, Belgeler Kıbrıs’ta Kayıtlı Şirketinin Türklere Teklif Verdiğini Gösteriyor” başlık ve spotunu atan gazete, adını ve uyruğunu vermediği 59 yaşındaki işadamını Güney Kıbrıs’a “düşmanca alışverişler yapmakla” itham etti.
 

Gazete söz konusu işadamının, büyük ortak olarak göründüğü ve Larnaka’da kurulu, Rum yönetiminin bütün mevzuatlarını yerine getiren ve tamamen yasal çalışan şirketinin, Rum Şirketler Mukayyitliği’nde kuruluş amacının “son derece dürüst şekilde, her tür askerî malzeme ticareti” şeklinde kayıtlı olduğuna işaret etti.
 

Şirketin, Larnaka Ticaret ve Sanayi Odası’ndan; “tüfekten savaş uçağına kadar her tür askerî malzeme ticaretini yapma” izni de aldığını, uluslararası alanda faaliyet gösterme, silah satış anlaşmalarına aracılık yapma, sektör dahilindeki her türlü ürünü satma izni de olduğunu belirten gazete, 59 yaşındaki işadamının Balkanlar’daki silah endüstrisi ile de işbirliği yaptığını ve birçok kez askerî malzeme ihalesine katıldığını belirtti.
 

İşadamının Azerbaycan ve “hatta Türkiye ile” teması olduğuna dikkat çeken gazete, ele geçirdiği; biri Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’na verilmiş bir teklif, diğeri de Türkiye’ye göndermek üzere Balkanlar’da kurulu silah endüstrisinden aldığı ihale ile ilgili iki belgenin fotokopilerini yayımladı. İşadamının geçmişte de Ukrayna’ya 12 adet T-72 (tank) satışında yer aldığını kaydetti.
 

Söz konusu işadamının yalnız askerî malzeme ticaretiyle değil, “devlet birimlerine üstünlük sağlayan yazılımlar” ile de uğraştığını yazan gazete, bilgi sahibi bir kaynağına dayanarak, işadamının müşterileriyle görüşme, anlaşma ve sunumları için Rum tarafındaki otelleri de kullandığını belirterek şunları ekledi:
 

“Kıbrıslılaştırılmış işadamının adı, Mirona Nikolato’nun araştırma komitesini (altın pasaport ve yolsuzlukları araştıran  komite) hiç meşgul etmedi, bu büyük ölçüde hiçbir yasadışı faaliyette bulunmamasından kaynaklanıyor. Adının gizli tutulmasını isteyen tanınmış bir kişi gazetemize, askerî malzeme konusunda Türkiye’yle ticaret yaptığı kanıtlansa bile mesele sadece ahlakidir, herhangi bir yasadışılık yoktur dedi. Türkiye’de imal edilen ve Kıbrıs’a ulaşan konfeksiyon ürünlerine de atıf yaparak ‘bu birçok kez oldu’ dedi.” 

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