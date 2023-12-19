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Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne anlamlı bağış

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Aramızdan ayrılan ülkemizin aydınlık yüzleri Şampiyon Meleklerin anısını yaşatmak ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin adalet mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. derneğe anlamlı ve yeni bir katkı yaptı.
Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne anlamlı bağış

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin Mağusa’daki merkezini ziyaret eden Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürü dernek temsilcileri ile bir araya geldi. Bankanın derneğe daha fazla nasıl katkı koyabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

Görüşmede, toplumumuzun dinmeyen bu acıyı, yaslı ailelerle birlikte paylaşırken derneğin verdiği mücadelenin ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için gösterdiği yoğun çabanın desteklenmesi gerektiği dile getirildi. 

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürü, ‘Şampiyon Meleklerimizi unutturmamak adına gereken her türlü katkı ve desteği vereceklerini, ‘hiçbir zaman Şampiyon Melekler Derneği'ni yalnız bırakmayacaklarının sözünü verdi. 

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