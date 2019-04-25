  • BIST 94.681
  • Altın 244,880
  • Dolar 5,9593
  • Euro 6,6316
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 36. Yıllık Olağan Genel Kurulu yapıldı

» »
Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 36. Yıllık Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.
Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 36. Yıllık Olağan Genel Kurulu yapıldı

Toplantıda 31 Aralık 2018 tarihli bilanço ile 2018 yılı kâr ve zarar cetveli oy birliğiyle onaylandı.

Bankanın 2018 yıl sonu itibarıyla aktiflerinin 1.3 milyar TL, toplam kredilerinin 763 milyon TL, mevduatlarının 1.1 milyar TL ve öz kaynaklarının ise 88.9 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’in 36. Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda ilk olarak Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Hacımulla bir açılış konuşması yaptı.

Genel Kurul’da; Vakıflar Bankası Genel Müdürü Mustafa Cengiz Erçağ, Şirket Sekreteri Elvan Kınış, yönetim kurulu üyeleri, davetliler ve personel hazır bulundu.  

HACIMULLA

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Hacımulla, reel sektör ve KKTC insanına daha refah ve güzel yaşam standardı sunabilmek adına tüm kaynaklarını seferber ettiklerini vurguladı.

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısı başlayan ekonomik kriz ortamında halka ve iş insanlarına güvenerek kredi vermeye devam ettiklerine dikkat çeken Hacımulla, döviz cinsinden borçlanmalarda ödemelerde kolaylık sağlama adına vade uzatmasına gittiklerini anlattı.

TL para birimi üzerinden borçlanan vatandaşların faizlerini yükseltmediklerini, ödeme güçlüğü yaşayanlara yardımcı olduklarını ifade eden Hacımulla, “Her şart ve koşulda bireysel menfaatlerden ziyade, grup hedefini ve Kıbrıs Vakıflar Bankası çıkarlarını hep ön planda tutuk ve bundan sonra da aynı iradeyle devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Hacımulla, kendilerinin bu toprakların bankası olduklarını belirterek, “Bugüne kadar KKTC halkından aldığımızı aynen KKTC halkına aktardık ve aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Üreticiyi desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Hacımulla, teknolojik altyapı konularında en çok çağdaş dijital bankacılık hizmetlerini hayata geçirmek adına anlaşmalar yaptıklarını söyledi.

Bir yerel kamu bankası olarak piyasada her zaman denge unsuru olduklarını belirten Hacımulla, “Bir yılda yüzde 20 artışla, 1 milyar 333 milyon TL’ye ulaşan aktif büyüklüğümüz, 1 milyar 152 milyon TL’Lik mevduat hacmimiz, 692 milyon tutarındaki kredi hacmimiz, 87.5 milyon TL’ye ulaşan öz kaynaklarımız ile varız, yarınlarda da var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından Genel Kurul’da Yönetim Kurulu raporu sunularak, oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da ayrıca, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin uzatılması da oy birliği ile onaylandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplandı25 Nisan 2019 Perşembe 14:02
  • KTÖS'ten UBP'ye eleştiri25 Nisan 2019 Perşembe 13:56
  • Akansoy: CTP'liler sorumluluğunun bilincindedir25 Nisan 2019 Perşembe 13:56
  • Elcil: Tatar “para uğruna” irademizi Ankara’ya teslim etmeye gönüllü görünmektedir25 Nisan 2019 Perşembe 13:13
  • Belediyeler Birliği: “Sivrisineklerle mücadele en temel belediyecilik görevimiz. halkın da mücadeleye dahil olması önemli”25 Nisan 2019 Perşembe 12:07
  • Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’nin Düzenlediği Kitap Tanıtımı Etkinliği Lefkoşa’da Gerçekleştirildi25 Nisan 2019 Perşembe 11:21
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile Ahmet Sami Topcan’ın hayatını konu alan belgeselin gösterimine katıldı25 Nisan 2019 Perşembe 11:13
  • Akaryakıta okkalı zam hazırlığı!25 Nisan 2019 Perşembe 10:54
  • Manavoğlu: "Ersin Tatar Maliye Bakanlığı döneminde birçok reform yapmış isimdir."25 Nisan 2019 Perşembe 10:48
  • HP Milletvekili'den Erhürman ve Denktaş eleştirisi25 Nisan 2019 Perşembe 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti