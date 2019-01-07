Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2018 yılında yaptığı yardımları açıkladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında; 5.799.176 TL Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bütçesinden, 2.482.857 TL ise TC Büyükelçiliği’nin Başbakanlık üzerinden verdiği destek olmak üzere toplam 8.282.033 TL yardım yapıldı.



Açıklamada, “Sosyal ve diğer işler yardımları 3.283.294 TL, gıda yardımları 2.217.174 TL, eğitim yardımları 2.190.798 TL ve sağlık yardımları 590.767 TL’dir” denildi.