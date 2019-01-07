Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2018 yılında yaptığı yardımları açıkladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında; 5.799.176 TL Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bütçesinden, 2.482.857 TL ise TC Büyükelçiliği’nin Başbakanlık üzerinden verdiği destek olmak üzere toplam 8.282.033 TL yardım yapıldı.

Açıklamada, “Sosyal ve diğer işler yardımları 3.283.294 TL, gıda yardımları 2.217.174 TL, eğitim yardımları 2.190.798 TL ve sağlık yardımları 590.767 TL’dir” denildi.

Kibris Vakiflar Idaresi’nin 2018 yilinda yaptiği yardimlardan örnekler

2018 yılında toplam 8,282,033 tl yardım yapılmıştır:

Kıbrıs vakıflar idaresi’nin bütçesinden: 5,799,176 tl

T.C. Elçiliğinin Başbakanlık üzerinden verdiği destek: 2,482,857 tl

Sosyal ve diğer işler yardımları 3,283,294 tl Gıda yardımları 2,217,174 tl Eğitim yardımları 2,190,798 tl Sağlık yardımları 590,767 tl

İhtiyaçlı kişilere

İhtiyaçlı ailelere gıda yardımı, beyaz eşya yardımı yapılmıştır. İhtiyaçlı kişilerin evlerinin bakım onarımı yapıldı. İhtiyaç sahiplerine yatak, dolap, masa, sandalye, koltuk ve ev aletleri yardımı yapıldı. İhtiyaçlı çocuklara kıyafet ve oyuncak yardımı yapıldı. İyilik gönüllüleri tarafından huzur evlerinde yaşayan yaşlılarmızı ziyaret edip yardımlar yapıldı. Lefkoşa Türk Belediyesinin kadın sığınma evine destek veriliyor ve oradan çıkan kadınlara kalacak yer desteği veriliyor. Lefkoşa Türk Belediyesinin bandabuliyadaki aşevine destek veriliyor.

Eğitime ve okullara

Tüm devlet okullarına üniforma, kırtasiye, ayakkabı ve kitap yardımı yapıldı. İhtiyacı olan okullara fotokopi makinesi ve yazıcı yardımı yapılmıştır. Çeşitli spor takımları olan ihtiyaçlı okullara forma ayakkabı ve çorap yardımı yapılmıştır. Müzik aleti ve spor ekipman eksikliği olan okullara yardım yapılmıştır. Okullarında etkinlik ve aktivite düzenlemek isteyen okullara yardım yapılmıştır. Oturma bankları, kırık masa ve sandalyesi olan ihtiyaçlı okullara oturma bankı, masa ve sandalye yardımı yapılmıştır. Kırık duvar, tuvalet, kapı ve camları bulunan ihtiyaçlı okullara yardım yapılmıştır. Eğitim bakanlığı ile koordineli olarak birçok ilkokul ve ortaokullarda karagöz - hacıvat, Kıbrıslı Vakıf nene ve iyilik karşılıksız iyiliktir oyunları sergilenmiş ve çocuklara insanlık değerleri anlatılmıştır.

Vakıflar idaresi bünyesinde açılan iyilik evinde çocuklara bir takım eğitimler verilmesinin yanısıra yemek ikramı da yapılmaktadır. İlkokullarda okuyan bazı öğrencilere 23 nisan gösteri elbiselerine katkı amaçlı yardım yapılmıştır.

Derneklere, Enstitülere ve Özel Vakıflara

Sanat ve kültür derneklerine yardımlar yapılmıştır. Kültür derneklerine yardımlar yapılmıştır. Ülkemizde çeşitli eğitimler vermek isteyen derneklere yardımlar yapılmıştır. Üniversitelerde düzenlenen konferans ve çalıştayların düzenlenmesi organizasyonu için yardımlar yapılmıştır. İhtiyaç sahibi birçok aktif vakfa yardım yapılmıştır. Folkler derneklerine ve birçok sanatçıya yardım yapılmıştır. Studio 21'in surlariçi ve ada genelinde kültür sanat ve spor aktivitelerini sürdürmeleri için yardımlar yapılmıştır. Lefkoşa türk belediyesi’nin açtığı kadın sığınma evi'ne gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılmıştır. Lefkoşa gençlik merkezine yaptıkları etkinlikler için malzeme yardımları yapılmıştır. Kıbrıs türk ortopedik özürlüler derneği’ne bağlı özel eğitime muhtaç çocuklara eğitim gördükleri binaya aylık kira destek yardımı yapılıyor. Dipkarpazdaki engelli çocukların eğitim kirası ödeniyor ve masrafları karşılanıyor.

Sağlık sorunu olanlara

Ülkemizde ihtiyacı olan sağlık ocaklarına tıbbı malzeme ve tıbbı alet yardımları yapılmıştır. İhtiyacı olan kişilere sağlık bezi ve medical malzeme yardımı yapılmıştır. İhtiyaçlı yaşlılara çilte ve ilaç yardımı yapılmıştır. Ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya olan ihtiyaçlı kişilere yardımlar yapılmıştır. Dr. Burhan nalbantoğlu devlet hastahanesi onkoloji servisine 1 adet infüzyon pompası alınması için yardım yapılmıştır. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi ’nin morg bölümünün tamamen yenilenmesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kanser hastalarına yardım derneğine bir araç alımı için destek verildi.

Gıda yardımına ihtiyacı olanlara

İhtiyaçlı ailelere gıda yardımı paketleri ulaştırılıyor. Her sabah girne kapısında halka çorba ikramı yapılıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bandabulyada açtığı aşevi’ne gıda yardımları yapılıyor. İlkokul ortaokul lise ve üniversitelerde belirlenen günlerde öğrencilere ikramlar yapılıyor. Sosyal riskleri önleme vakfı ve çogem'de ihtiyaçlı durumda olan kişilere her gün yemek dağıtımı ve gıda yardımları yapılıyor. İyilik gönüllüleri ile birlikte hayvan barınaklarına ve sokak hayvanlarına gıda yardımları yapılıyor. İyilik gönüllüleri ile birlikte belirlenen bölgelerde ihtiyaçlı kişilere gıda yardımları yapılıyor.

“ Engellilere ”

Engelli ailelerin gıda, giysi, alet, beyaz eşya ihtiyaçları karşılanıyor. Kktc engelliler dayanışma derneği yararına düzenlenen etkinliklerde yardımlar yapılmıştır. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğine fizik tedavi ihtiyacı olan engelli arkadaşların fizik tedavi masrafları karşılanmıştır. Gelişim bozukluğu olan ihtiyaçlı kişilere yardım yapılmıştır. İşitme bozukluğu olan ihtiyaçlı kişilere yardım yapılmıştır. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklara yıllık okul harcı yardımları yapılıyor. Otizm hastası olan kişilere yardım yapılmıştır. Ortopedik engelli kişilere akülü tekerlekli sandalye yardımı yapıldı. Engelli kişiler için rampa ve bahçe korkuluğu yaptırılmıştır. Kktc engelliler derneği aracılığıyla tespit edilen engelli aileler için yardımlar yapılmıştır. Engelli annelere yardımlar yapılmıştır.

Prof Dr İbrahim Benter

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü