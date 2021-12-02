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Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 Yılında Engellilere 2 Milyon Tl Destek Sağladık”

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, pandemi sürecinden dolayı herkes için zorlu geçen 2021 yılında, engelli vatandaşlara 2 milyon Türk lirası civarında katkı sağladığını bildirdi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 Yılında Engellilere 2 Milyon Tl Destek Sağladık”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, pandemi sürecinden dolayı herkes için zorlu geçen 2021 yılında, engelli vatandaşlara 2 milyon Türk lirası civarında katkı sağladığını bildirdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla rapor yayımlayarak, 2021 yılı içerisinde engelli bireyler için yaptığı destek ve yardımları açıkladı.

2021 yılında özel eğitim merkezleri; Algım Özel Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Vakfı, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Ela Özel Eğitim Merkezi, Madalya Özel Eğitim ve Danışmanlık, Armel Özel Eğitim ve Danışmanlık, Domino Özel Eğitim, Mavi Okyanus Özel Eğitim Merkezi ve benzeri merkezlerde toplamda 49 öğrencinin tüm okul masraflarının karşılandığı belirtilen açıklamada, ayrıca ihtiyaç duyulan aylarda özel eğitim okul masraflarına da sponsor olunduğu ve bu kalem için 822 bin TL harcandığı kaydedildi.

Engelli bireylerin sandalye, rampa, yatak, gıda, bez gibi ihtiyaçları için toplamda 733 bin Türk lirası destek sağlandığı belirtilen açıklamada, “Engelli bireylerin ameliyat, fizik tedavi ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanması için 386 bin Türk lirası sağlık desteği yapılmıştır. Engelli spor, kültür ve sanat faaliyetleri için ise 95 bin Türk lirası tutarında katkı sağlanmıştır” denildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, engelli bireylere, ihtiyaçları olan desteğin sağlanması ve yeterli imkânların sunulması halinde, hayatın her alanında başarılara imza atacaklarına yönelik inanç da vurgulandı.

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