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Kıbrıs Vakıflar İdaresi etkinlik programı

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Kıbrıs Vakıflarının kuruluşunun 447. yıl dönümü ve İngiltere’den Kıbrıs Türk halkı tarafından devralınışının 62 yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi etkinlik programı

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Vakıfların İngiltere’den Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 62. yılı anısına 13 Nisan Cuma günü saat 09.00’da Vakıflar İdaresi’nin merkez binasında tören düzenlenecek.

Ardından, saat 09.30’da Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine Kıbrıs Vakıflar İdaresi adına çelenk konulacak. Saat 12.00’de her bölgeden bazı camilerde mevlit ve Kuran-ı Kerim okutulacak.

14 Nisan Cumartesi günü, Taşkınköy’deki Dr Fazıl Küçük parkında “İyilik Festivali” yapılacak. Festival saat 14.00’ten 22.00’ye kadar devam edecek.

Alternatif bir rota “Vakıf Şehir: Lefkoşa” yürüyüş etkinliği de 15 Nisan Pazar günü saat 10.30’da Girne Kapısı’nda yapılacak.

İyilik Festivali 21 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de de Yeni Erenköy Açık Pazar alanında yer alacak.

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