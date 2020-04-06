Kıbrıs Vakıflar İdaresi: İhale sürecini Sağlık Bakanlığı yürüttü

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, ambulans alımı konusundaki tartışmalara açıklık getirdi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi yazılı açıklama yaparak, “bazı basın organlarında Sağlık Bakanlığı için ambulans alımı ile ilgili yer alan karalama amaçlı haberler neticesinde açıklama yapma gereği doğduğunu” belirtti.
‘Vakıflar ihalesiz ambulans aldı’ şeklindeki haberi yalanlayan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu, “virüs salgınından önce Şubat 2020 tarihinde, ülkemizin ihtiyaçları göz ününe alınarak 5 bölgeye 5 adet ambulans alımı için Sağlık Bakanlığı’na 214,500 Euro hibe etme kararı almıştır.
Ambulansların ne şekilde alınacağına Kıbrıs Vakıflar İdaresi karışmamaktadır. İhale süreci Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir” denildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.