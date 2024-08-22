Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile DAÜ Arasında Önemli İş Birliği Protokolleri İmzalandı

KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ İLE DAÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALANDI

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında 20 Ağustos 2024 Salı günü, saat 12.00’de, DAÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen Protokol İmza Töreni ile iki adet önemli iş birliği protokolüne imza atıldı. Söz konusu protokollere EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç imza koydu. Protokol İmza Töreni’nde DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcıs Prof. Dr. Ali Öztüren, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Öznem Şahali Kovancı, DAÜ TV Müdürü ve Görsel Medya İşleri Koordinatörü Şevket Serkan Şen de hazır bulundu.

EVKAF ile DAÜ arasında Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’na kayıtlı öğrencilere sağlanacak burs ve bu burs ile gerçekleştirilecek akademik çalışmaların detaylarını belirlemek amacıyla hazırlanan ilk protokol kapsamında, DAÜ Mimarlık Fakültesi, Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’na kayıt yapan öğrencilere EVKAF tarafından tam burs verilecek. Bu bursu alan öğrenciler, tez başlıklarını EVKAF’ın mülkiyetinde bulunan tarihi yapılar ile ilgili olarak belirleyecek ve tezler kapsamında bu yapıların bugüne kadar araştırılmamış mimari ve yapısal özellikleri araştırılarak, mevcut durumları ile ilgili analizler yapılacak ve koruma, restorasyon ile yeniden kullanımlarına yönelik projeler hazırlanacak. Söz konusu tezler ile özellikle Osmanlı Dönemi yapıları ile ilgili bilimsel araştırmaların eksikliği giderilmeye yönelik çalışmalar yapılması ve bu sayede Kıbrıs’taki kültürel mirasa ilişkin daha fazla bilgi edinilmesi, bu bilginin paylaşılması ve yaygınlaştırılmasının mümkün kılınması hedefleniyor. Ayrıca protokol kapsamında burs verilen öğrenciler tarafından hazırlanacak olan tez ve çalışmalardan oluşturulan makaleler EVKAF tarafından bir kitap veya kitap serisinde yayınlanacak ve kültürel mirasımız ile ilgili gelecek nesiller için değerli ve erişilebilir kaynaklar oluşturulacaktır.

EVKAF ve DAÜ arasında imzalanan bir diğer protokol ise DAÜ TV tarafından, “Kırmızı ile Beyazın Birleştiği Gün: 20 Temmuz” (“74 için Ne dediler”) isimli belgeselin çekimini içeriyor. Ayrıca protokol kapsamında DAÜ tarafından, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin hazırlayacağı liste gereğince Vakıf Mallarını kapsayan “Vakıf Eserleri” çekimi de gerçekleştirilecek.

Protokol İmza Töreni’nde ilk sözü alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, çok özel bir gündemle Kuzey Kıbrs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) iki güzide kurumunun iş birliği için biraraya gelindiğini ifade ederek, birinci protokolün ana konusunun Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’na burslarla ilgili EVKAF’ın vereceği katkı olduğunu ve bu katkı ile Kıbrıs’taki kültürel varlığın korunması adına yapılacak olan projelerin EVKAF tarafından destekleneceğini söyledi. DAÜ’nün kültürel değerlere sahip çıkma noktasında toplumsal sorumluluğunun bulunduğunu ve bu protokol ile birlikte yapılacak olan projelerle bu sorumluluklarının yanıt bulacağını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Tümer’e teşekkürlerini sundu. İkinci protokolün ise kültürel varlıklarla ilgili DAÜ TV tarafından belgesel çekimi ve kültürel eserlerin yine DAÜ TV tarafından kaydının alınmasına yönelik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Klıç, “Bu tarz iş birlikleri bizler açısından gurur vericidir. Topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirme ve akademik olarak çalışmalarımızı realite ile buluşturma konusunda bu protokolleri önemsiyoruz. Bu tarz çalışmalarımız devam edecektir. Prof. Dr. Tümer’e iş birliğinden dolayı tekrar teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde konuştu.

EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Tümer ise EVKAF olarak eğitime katkılarının devam edeceğini vurgulayarak, “DAÜ’deki ihtiyaçlı on beş öğrenciye geçmişten burs desteğimiz vardır. Bu destekleri topluma nasıl daha faydalı hale getirebiliriz düşüncesi ile bu protokolü hayata geçiriyoruz. EVKAF tarafından Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı öğrencilerine burs verilecek, onlar da mimari açıdan bizlere destek vererek, eski eserlerimizin restorasyonu, korunması, bakımı alanlarında projeler geliştirecekler. Bu noktada Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun’a teşekkürlerimi sunarım.” dedi. Diğer proje için de DAÜ TV Müdürü Serkan Şen’e teşekkür eden Prof. Dr. Tümer, DAÜ TV ile gerek Kuzey Kıbrıs’ta gerekse Güney Kıbrıs’ta bulunan Vakıflar İdaresi’ne ait cami, han, hamam, çeşme gibi kültürel varlıkların görsel kayıtlarını gerçekleştireceklerini ifade etti. “DAÜ ile birçok alanda ortak projeler gelştirmeye devam edeceğiz. Tek gailemiz KKTC eğitimine ve kültürümüze kalıcı destek ve eserler bırakmaktır.” diyen Prof. Dr. Tümer, başta Rektör Prof. Dr. Kılıç olmak üzere tüm Rektör Yardımcılarına ve DAÜ personeline teşekkür etti.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpar Atun ise EVKAF’a ve DAÜ yönetimine teşekkür ederek; “Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamında ülkemize öğrencilerimiz ile birlikte katkı koyabilmek için bu zemini elde etmiş olmak çok değerlidir.” şeklinde konuştu.