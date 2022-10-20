Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Kıbrıs Vakıflar Bankası Protokol İmzaladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Kıbrıs Vakıflar Bankası ‘İlim Yılı’ projesi kapsamında protokol imzalandı.
Protokol çerçevesinde Kıbrıs Vakıflar Bankası İlim Yılı projesine, toplam 300 Bin Türk Lirası katkı yapacak.
Protokolün imza töreninde konuşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, eğitime büyük önem verdiklerine işaret ederek, dünya ile rekabet edebilecek, güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmek için eğitime çok ciddi destekler verdiklerini söyledi.
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