  • BIST 1.529
  • Altın 405,037
  • Dolar 7,2325
  • Euro 8,5999
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA6930 test yapıldı, 32'si yerel 43 pozitif vaka

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “İsraf” konulu yarışmalar düzenliyor.

» »
“Fikir üretme, makale yazma ve proje geliştirme” olmak üzere üç dalda düzenlenecek yarışmalara son başvuru tarihi 15 Nisan.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “İsraf” konulu yarışmalar düzenliyor.

“Fikir üretme, makale yazma ve proje geliştirme” olmak üzere üç dalda düzenlenecek yarışmalara son başvuru tarihi 15 Nisan.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre yarışmalara 5-8, 9-11, 12-15 ve 16-18 yaş grubundan çocuk ve gençler şu üç kategoride katılabilecek:

“1. Fikir Üretme Yarışması: İsrafla ilgili tespit edilen bir probleme çözüm olarak fikir üretme ve bu fikrin ikna edici şekilde sunulması.

2. Makale Yazma Yarışması: İsraf üzerine farkındalık ve etki oluşturacak bir makale yazımı sunulması.

3. Proje Geliştirme Çalışması: İsrafla ilgili bir problemin çözümünün hayata geçirilmesi, uygulamanın anlatılacak şekilde video ve rapor sunulması.”

Yarışmalar, uygulanabilirlik, anlaşılabilirlik, faydalılık ve problemin gerçekliği göz önünde bulundurularak jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Birincilere laptop diğer derecelere hediye çekleri verilecek yarışmaya katılmak isteyenler eserlerini israfyarismasi@evkaf.org adresine gönderebiliyor. Başvurularda katılımcının isim, soyisim, kategori, yaşadığı şehir ve telefon numarası yazması gerekiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gökçebel: “Eğitim çalışanları aşılanmadan, görevlerini uzaktan eğitim şeklinde yürütmeye devam edecekler”21 Mart 2021 Pazar 12:46
  • İzinlerle ilgili haberler gerçek dışı21 Mart 2021 Pazar 12:35
  • Tüm okullarda Cuma gününe kadar ders kesimi yapılacak21 Mart 2021 Pazar 12:31
  • Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye yasal işlem21 Mart 2021 Pazar 12:27
  • Tatar:1571 Fidan dikip Erenköy şehitlerini de yad edeceğiz21 Mart 2021 Pazar 11:31
  • Acil Durum Hastanesi’nde 3 hemşire ‘Covid-19 Pozitif’21 Mart 2021 Pazar 11:23
  • Bugün Dünya Ormancılık Günü...21 Mart 2021 Pazar 11:18
  • Kuzey Kıbrıs, orman varlığı sıralamasında 191 ülke arasında 162. sırada21 Mart 2021 Pazar 11:11
  • Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2021)21 Mart 2021 Pazar 11:09
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak21 Mart 2021 Pazar 11:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti