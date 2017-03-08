Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri “Özel Anneleri” ziyaret etti

Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle engelli çocuğu olan “özel anneleri” ziyaret ederek, hediyeler takdim etti.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde gönüllülük esasıyla oluşturulan İyilik Gönüllüsü gençler, Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay ile birlikte engelli çocuğu olan anneleri ziyaret etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ayrıca Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Vakıflar İdaresi kadın çalışanlarına yönelik yemek düzenledi.

BENTER: “KAHRAMAN KADINLARA TEŞEKKÜR EDERİZ. İYİ Kİ VARSINIZ”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter de, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs’ta kurulan 2 bin 220 adet vakfın yarısının kadınlar tarafından kurulduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ta ilk ve son kurulan vakfın da kadınlar tarafından kurulduğuna işaret etti.

Günümüzde de kadınların kurduğu, özünde karşılık beklemeden iyilik yapmak ve hayırseverlik barındıran pek çok vakıf bulunduğunu belirten Benter, “Yardıma muhtaç pek çok ailenin hayatına dokunan bu kahraman kadınlara Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak çok teşekkür ederiz. Kadınlar gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız” dedi.