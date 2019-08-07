  • BIST 99.789
  • Altın 262,233
  • Dolar 5,4831
  • Euro 6,1333
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Maraş’ın kişilere değil vakıflara ait olduğunu iddia etti

» »
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Maraş'ın kişilere veya kiliseye ait değil Vakıflara ait olduğunu iddia etti.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Maraş’ın kişilere değil vakıflara ait olduğunu iddia etti

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, vakıf kavramını eski günlerine döndürüp insan odaklı bir hizmet anlayışını benimseyen Evkaf'a, Maraş gibi konularda da halkın desteğinin açıkça görüldüğü ileri sürüldü.

Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin topluma hizmetlerini artırdıkça, gördüğü ilginin de bu doğrultuda çoğalmaya başladığı savunuldu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluş amacı olarak insanlığa hizmeti benimsemiş bir kurum olduğu vurgulanan açıklamada, Vakıf İdaresi’nin gelirlerinin önemli bir bölümünün sosyal yardımlara ve toplumsal projelere harcandığı belirtildi.

Restorasyon projeleri, sosyal yardım projeleri ve İyilik Gönüllüleri'nin sürekli aktif olmasının Evkaf'a bakışı değiştirdiği kaydedilen açıklamada, son dönemlerde Evkaf'ın yardımları ve sosyal projelerinde gözle görülür bir ivme olmasının, Kıbrıs Türk halkı tarafından da beğeniyle karşılandığı iddia edildi.

Bir süredir Evkaf’ın, Kapalı Maraş'ta bulunan vakıf arazileri üzerinde haklı bir mücadele içerisine girdiği kaydedilen açıklamada, Evkaf'ın tarihi iyilik köprüsü misyonunu yeniden keşfetmesi, vakıf mallarına ait hakları savunma konusunda aktif bir rol izlemesine verilen desteği de artırdığı vurgulandı. 

Açıklamada, Evkaf'ın bu gibi haklı davalarında kazanım elde etmesinin ülkeye sosyal dayanışma projeleri olarak geri döneceğini fark eden değişik kesimlerden birçok kişinin, Evkaf'ın sosyal medya sayfasına destek ve beğeni mesajları yağdırdığı da dile getirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: “Sn. Özersay ile HP’li Bakanları imzalarına sadık kalmaya davet ederiz”07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
  • Hava bugün nasıl olacak? 7 Ağustos 201907 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
  • Bakanlar Kurulu toplandı07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:17
  • Avukat Tutku Candaş Kaza Mahkemesi Yargıçlığı’na atandı07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
  • Konuştukça şahinleşiyor... "Yeni bir müzakere sürecini desteklemeyeceğim"07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:54
  • El-Sen: Sabrımız taştı, hesap vakti yanaştı07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:47
  • Fatih Dönmez: "Kıbrıs'ta yaşayanlarla akrabalığımız 1571'e kadar gidiyor"07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:33
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:18
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 7 Ağustos 2019 Çarşamba07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti