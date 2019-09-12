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Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türkler Birliği himayesinde Yaz Şenliği düzenlendi

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türkler Birliği himayesinde, dün Lefkoşa Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda Yaz Şenliği düzenledi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türkler Birliği himayesinde Yaz Şenliği düzenlendi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türkler Birliği himayesinde, dün Lefkoşa Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda Yaz Şenliği düzenledi.

Yapılan açıklamaya göre, girişi ücretsiz olan etkinliğe katılan Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri, Emre Aydın konserinin ardından Park’taki çöpleri temizledi.

Etkinlikte, tek başına bir plajın tüm çöplerini toplayarak sosyal medyada büyük ses getiren Eray Karacamert’e “İyilik Lideri” belgesi verildi. Eray Karacamert’e teşekkür belgesini Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter verdi.

Yaz Şenliği’nde yüze yakın İyilik Gönüllüsü başvurusu da alındığı belirtildi.

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