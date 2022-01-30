Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yaşlıları Özel Bir Bakımevine Götüreceklerini Açıkladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Sınırüstü Yaşlı Bakımevi sakinlerinin iyi bir ortama alınmaları için Vakıflar İdaresi’nin de devrede olduğu ifade edildi.

Gerekli yasal uyarıların yapılmasına rağmen oluşan üzücü duruma kayıtsız kalmayacaklarını belirten Vakıflar İdaresi, “Köklerimizden gelen iyilik anlayışı gereği, yetki karmaşasını bir kenara bırakarak sürece müdahil olma zarureti ortaya çıkmıştı” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Başbakanlık, İskele Belediyesi gibi ilgili kurumlarla birlikte hareket ederek, yaşlıların rahat edebilecekleri farklı bir bakımevine alınmaları için gereken çalışmaların başladığı da belirtildi.

Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde kalan vatandaşların yarın itibarıyla da Gazimağusa'da yer alan özel bir bakımevi bünyesine alınacağını açıklayan Vakıflar İdaresi, bu vatandaşların tüm ihtiyaçlarının da karşılanacağını duyurdu.