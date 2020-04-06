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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden İhalesiz Ambulans Alımı Haberlerine Yalanlama…

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, ambulans alımı ile ilgili konuya karışmadığını, ihale sürecinin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü  bildirdi. 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden İhalesiz Ambulans Alımı Haberlerine Yalanlama…

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, ambulans alımı ile ilgili konuya karışmadığını, ihale sürecinin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü  bildirdi. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi yazılı açıklamasında, “bazı basın organlarında Sağlık Bakanlığı için ambulans alımı ile ilgili yer alan karalama amaçlı haberler neticesinde açıklama yapma gereği doğduğu” belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bir şirketin direktörünün ağzından yayınlanan ‘Vakıflar ihalesiz ambulans aldı’ haberi yalan bir açıklamadır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi hiçbir koşulda Sağlık Bakanlığı için ihalesiz ambulans alımı yapmamıştır.

Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu, virüs salgınından önce Şubat 2020 tarihinde, ülkemizin ihtiyaçları göz ününe alınarak 5 bölgeye 5 adet ambulans alımı için Sağlık Bakanlığı’na 214,500 Euro hibe etme kararı almıştır.

Ambulansların ne şekilde alınacağına Kıbrıs Vakıflar İdaresi karışmamaktadır. İhale süreci Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu açıklamaları daha önce yapmamıza rağmen bazı medya organları haberlerinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ismini geçirmektedirler. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ihale sürecine herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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