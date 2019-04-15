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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 448. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 448. kuruluş yıl dönümü ve Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 63. yılı, etkinliklerle kutlanıyor.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 448. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, kutlama programı kapsamında, kurum çalışanlarının katılımıyla Vakıflar İdaresi bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, burada çalışanlara hitap etti. Vakıflar’ın önemine vurgu yapan Benter, 448 yıldır iyilik için çalıştığını anlattı.

Benter ve kurum çalışanları daha sonra Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret etti.

Benter, Dr. Küçük’ün kabrine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Kutlama etkinlikleri kapsamında bugün saat 14.00’te de Lefkoşa AKM’de tören düzenlenecek.

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