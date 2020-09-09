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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla Geçitkale İlkokulu spor salonuna kavuştu… (VİDEO)

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla Geçitkale İlkokulu spor salonuna kavuştu…
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla Geçitkale İlkokulu spor salonuna kavuştu… (VİDEO)

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin paylaşımı şöyle:

“Hayaldi, gerçek oldu…

Evkaf‘ın eğitim alanında sağladığı katkılar çerçevesinde Geçitkale İlkokulu da spor salonuna kavuştu. Bölge halkının talebi ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda Kıbrıs Vakıflar İdaresi‘nin katkıları ile hayat bulan bu proje, hem aktivitelerin, hem de öğrencilerin verimliliğini artıracak.

Yıllardır beklenen bir hayalin gerçeğe dönüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren okul öğretmenleri, sportif ve kültürel aktivitelerin çocuklar için artık çok daha verimli olacağını ifade etti.
 

Okul müdürü Celal Tamcoşar da ‘Bu spor salonu, bölgemizde büyük heyecan oluşturdu. Önemli bir eksikliği gidermiş olduk. Vakıflar İdaresi‘ne okulum, öğrencilerim ve tüm bölge adına teşekkür ediyorum’ ifadelerini kullandı.”

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