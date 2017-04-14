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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluş yıldönümü kutlanıyor

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluş yıldönümü kutlanıyor
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 446. yıldönümü ve İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 61. yıldönümü törenlerle kutlanıyor.

Bugünkü ilk tören, Vakıflar İdaresi Genel Merkezi’nde yapıldı. Törende, saygı duruşundan bulunuldu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

İkinci tören, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrinde gerçekleştirildi. Anıta çelenk konan törene, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter ve Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Akyön katıldı.

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