Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Bugünkü ilk tören, Vakıflar İdaresi Genel Merkezi’nde yapıldı. Törende, saygı duruşundan bulunuldu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.
İkinci tören, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrinde gerçekleştirildi. Anıta çelenk konan törene, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter ve Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Akyön katıldı.
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