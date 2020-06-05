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Kıbrıs YEDAM Uzmanları Eğitimlere Katılıyor

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Kıbrıs YEDAM Uzmanları Eğitimlere Katılıyor
Kıbrıs YEDAM Uzmanları Eğitimlere Katılıyor

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği (Kıbrıs YEDAM)  personeli çalışma alanına ilişkin konularda periyodik olarak Türkiye Cumhuriyeti Yeşilay’ın online ve yüz yüze eğitimlerine katılıyor.

Kıbrıs YEDAM bir yıldır klinik psikologlardan oluşan kadrosuyla alkol, sigara, madde ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan bireylere ve ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları yönünde yardımcı oluyor.
YEDAM’ın hizmetlerinin telefonda destek, yüz yüze görüşme, grup terapisi ve bağımlılık seminerleri olarak sıralanabileceği, Kıbrıs YEDAM’ın hizmetlerini tamamen; özel hayatın gizliliği-kişisel verilerin korunması, esasıyla hizmetlerini ücretsiz olarak yürüttüğü belirtildi.
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü yaptığı açıklamada, Kıbrıs YEDAM personelinin ‘’sürekli gelişim’’ felsefesiyle çalışmalarını yürütmesini önemsediklerini belirterek, bu doğrultuda personelin çalışma alanına ilişkin konularda periyodik olarak Türkiye Cumhuriyeti Yeşilay’ın online ve yüz yüze eğitimlerine katıldığını söyledi.
Bununla birlikte, bağımlılığın ülkedeki sosyal, hukuki, halk sağlığı ve asayiş boyutuna ilişkin güncel konuları takip etmek adına ilgili kurum/STÖ yetkilileri ile birebir çalışma toplantıları düzenlendiğini ifade eden Çamlıköylü, Mart ayı başında ise; ‘’Beyin ve Bağımlılık’’ başlıklı sunumuyla ABD MetropolitanState Üniversitesi, Nöroloji bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. TherissaLibby’nin Kıbrıs YEDAM personeline yönelik bir çalıştay düzenlediğini aktardı.
Çamlıköylü“Eğitim çalışmalarının yanı sıra, farklı STÖ ve devlet kurumlarının merkezimize yaptığı ziyaretler ve toplantılarla işbirliği ve koordinasyon imkânları geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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