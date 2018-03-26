Kalkanlı Piknik alanından başlayan yürüyüş Anıt Zeytin Ağaçları bölgesine kadar devam etti

Çeşitli konularda farkındalık yararatak, halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Yeşilay, sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü düzenledi.

Kalkanlı Piknik alanından başlayan yürüyüş Anıt Zeytin Ağaçları bölgesine kadar devam etti.

Etkinlikle ilgili olarak BRT’ye bilgi veren Kıbrıs Yeşilay Başkanı Ayşe Gökyiğit, zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıklarla mücadele etmek ile halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın en güzel yolunun kaliteli zaman geçirmek olduğuna dikkati çeken Gökyiğit, kaliteli zamanın ise spor, sanat ve kültürel etkinliklerle uğraşmaktan geçtiğini söyledi.

Gökyiğit, ülkemizin kültürel değerlerine sahip çıkmak ve onlar hakkında bilgi edinmenin de çok öneli olduğuna işaret ederek, bu nedenle Kalkanlı’da 800 yıllık geçmişi bulunan anıt zeytin ağaçları bölgesine doğa yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Gökyiğit, herekese güzel ve sağlıklı bir yaşam diledi.