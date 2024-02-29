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Kıbrıs Yeşiller Partisi: Davanın geri çekilmesi şaibelidir

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Kıbrıs'ın güneyinde faaliyet gösteren Kıbrıs Yeşiller Partisi, Akan Kürşat davasının geri çekilmesiyle ilgili şaibelere dikkat çekerek, bu durumun bir komplo ve danışıklı dövüşü çağrıştırdığını vurguladı.
Kıbrıs Yeşiller Partisi: Davanın geri çekilmesi şaibelidir

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Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Kıbrıs Yeşiller Partisi, Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat davasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kürşat davasının geri çekilmesinin sadece sorumsuzluk değil aynı zamanda tehlikeli bir durumu da ortaya koyduğunu belirtti.

Kıbrıs Yeşiller Partisi açıklamasında, iddia makamının ani bir şekilde İngiliz tanığın öldüğünü ve bu nedenle mahkemenin Kürşat’a dava açamayacağını keşfettiğine işaret ederek, bu durumun bir komplo ve danışıklı dövüşü çağrıştırdığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, davanın İtalya yerine Kıbrıs’ta görülmesi yönündeki orijinal kararın değiştirilmesinin arkasında bir tür anlaşma olabileceği şüphesini de dile getirdi.

Kıbrıs Yeşiller Partisi’nin Birinci Başkan Yardımcısı Kyriacos Tsimilis ve Kıbrıslılar Birliği Başkanı Oz Karahan’ın, 1 Mart Cuma günü saat 12.00’de konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacaklarını duyuruldu.

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