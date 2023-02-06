Kıbrıs yine sallandı, yine deprem oldu!
,Kıbrıs’ta saat 12.29 sıralarında bir artçı deprem daha meydana geldi.
Tahmini 6,3 büyüklüğünde deprem
Etkilenen ülkeler: Kıbrıs, Türkiye, Ürdün, İran, İsrail, Lübnan, Suriye, Birleşik Krallık, Irak, Gürcistan ve Ermenistan
Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem 7,5 şiddetinde oldu.023.02.06 TSİ 13:24:49 38.0357 37.2287 16.4 -.- 7.5 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD Deprem büyüklüğünün 7,6 olduğunu açıkladı.
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