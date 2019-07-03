  • BIST 99.792
  • Altın 258,713
  • Dolar 5,6368
  • Euro 6,3621
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Kıbrıs yönetiminden uyarı: Sondaj gemisi Yavuz'a yasal takip başlatılabilir

» »
Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Doğu Akdeniz'e gönderilen ikinci sondaj gemisi olan Yavuz'un faaliyetlere başlaması durumunda yasal işlem başlatılacağını açıkladı.
Kıbrıs yönetiminden uyarı: Sondaj gemisi Yavuz'a yasal takip başlatılabilir

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ikinci gemisi olan Yavuz'un faaliyetlere başlaması durumunda yasal takibe alınacağını duyurdu.

Yunan gazete Kathimerini'de yer alan habere göre ismini vermeyen bakanlık sözcüsü, Türkiye'nin Kıbrıs sularında ekonomik hak iddia etmesini hatalı, temelsiz ve yasa dışı olarak niteledi.

Kıbrıs yönetimi, geçen ay Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Fatih gemisi mürettebatları ve bağlı bulunduğu şirket yetkilileri için tutuklama emri vermişti.

Bakanlık sözcüsü, Yavuz'un Karpaz yarımadasında faaliyete başlaması durumunda aynı işlemin yürütüleceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 13 ve 14 yaşlarındaki iki genç kız aranıyor!03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
  • Alacak verecek meselesi yüzünden kazma kürekli kavga: 1 yaralı03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
  • Ani Ölüm03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:26
  • Kıbrıs yönetiminden uyarı: Sondaj gemisi Yavuz'a yasal takip başlatılabilir03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:07
  • TKP-Yeni Güçler: “HP'den yüzde 2 kesinti yapılması yasa dışıdır”03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:45
  • Rum yönetimi füze konusunda temaslarını sürdürüyor03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:42
  • Cumhurbaşkanı Akıncı tiyatro sanatçısı Yücel Köseoğlu’nun anma törenine katıldı03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:37
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 3 Temmuz 2019 Çarşamba03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:18
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:15
  • Sahilde insana ait olabileceği düşünülen iskelet bulundu!02 Temmuz 2019 Salı 22:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti