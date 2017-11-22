“Kıbrıs-Yunanistan Hükümetler Arası Savunma Konseyi”nin ikincisi düzenleniyor

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis “Kıbrıs-Yunanistan Hükümetler Arası Savunma Konseyi”nin ikincisinin önümüzdeki günlerde düzenleneceğini açıkladı.

Politis iki taraf arasında 2014’te imzalanan “Kriz Yönetimi” memorandumu kapsamında kurulan “konsey” toplantısının Atina’da yapılacağını, Rum ve Yunan Savunma bakanları ile Rum Milli Muhafız Ordusu ve Yunan Silahlı Kuvvetleri komutanlarının katılacağını yazdı.

Habere göre Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis dün Yunan Silahlı Kuvvetleri günü dolayısıyla Ada’da konuşlu Yunan Alayı’nı (ELDİK) ziyaret etti. Bu vesileyle yaptığı konuşmada Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın savunma alanındaki ilişkilerinin en üst düzeyde bulunduğunu, Avrupa’nın yeni savunma birliği PESCO aracılığıyla daha da genişleyip yükselmekte olduğunu söyledi.

Alithia haberi “Hristoforos Fokaidis: Yunanistan ve Kıbrıs Savunma Alanında Da Birlikte… Avrupa’nın Yeni Savunma Birliği İki Ülkenin Stratejik Planlamalarını Yükseltiyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre Fokaidis ELDİK’in Malunda’daki “Korgeneral Sotirio Stavrianaku” Kışlası’nda yaptığı konuşmada PESCO ile Rum-Yunan stratejik planlarının genişleyip yükselmekte olduğunu söyledi.

Fokaidis “Hükümetler Arası Savunma Konseyi’nin ikincisi önümüzdeki günlerde Atina’da düzenlenecek. Bütün düzeylerde tam eşgüdüm ve işbirliği olabilmesi için Kıbrıs ve Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin siyasi ve askeri hiyerarşisinin katılımıyla düzenlenecek” dedi.

PESCO’ya da işaret eden Fokaidis “Yunanistan ve Kıbrıs’ın savunma alanındaki ilişkileri AB’nin, Daimi Yapısal İşbirliği (PESCO) kurulmasıyla başlayan, Avrupa Ortak Savunması istikametinde bütünleşme süreci aracılığıyla genişliyor ve yükseliyor” dedi.

Hristoforos Fokaidis “Yunanistan ve Kıbrıs savunma açısından birleşmesi, dost ülkelerle kurduğumuz bölgesel ittifaklarla da güçleniyor” dedi, şunları ekledi: “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs’ın kurtarılması ve yeniden birleştirilmesi için verdiğimiz mücadeleye verdiği sarsılmaz destek için Yunan hükümetine ve halkına minnettarız.”