Kıbrıs zirvesi için tarih netleşti: Gözler 16-17 Temmuz'da New York'ta

Kıbrıs sorununun ele alınacağı gayri resmi beşli görüşmenin 16-17 Temmuz tarihlerinde New York’ta yapılması planlanıyor. Görüşme öncesinde BM Temsilcisi Colin Stewart’ın Güvenlik Konseyi’ne sunacağı rapor dikkatle takip edilecek.

Kıbrıs sorununa ilişkin beklenen gayri resmi beşli görüşmenin tarihi netleşti. Kıbrıs Postası’nın, KKTC Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, görüşmenin 16-17 Temmuz tarihlerinde New York’ta gerçekleşmesi planlanıyor.

Zirveden iki gün önce, 14 Temmuz’da ise Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, BM Güvenlik Konseyi’ne kapsamlı bir rapor sunması bekleniyor. Söz konusu raporda, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki faaliyetleri ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a yönelik iyi niyet misyonuna ilişkin değerlendirmelerin yer alacağı bildirildi.

Diplomatik çevreler, bu raporun, New York’ta yapılacak gayri resmi görüşmeye zemin hazırlayacağını ve tarafların pozisyonlarını yeniden şekillendirmesine neden olabileceğini belirtiyor.

KAYNAK:KIBRIS POSTASI