  • BIST 10037.46
  • Altın 4291.055
  • Dolar 39.8512
  • Euro 47.1054
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Kıbrıs zirvesi için tarih netleşti: Gözler 16-17 Temmuz'da New York'ta

» »
Kıbrıs sorununun ele alınacağı gayri resmi beşli görüşmenin 16-17 Temmuz tarihlerinde New York’ta yapılması planlanıyor. Görüşme öncesinde BM Temsilcisi Colin Stewart’ın Güvenlik Konseyi’ne sunacağı rapor dikkatle takip edilecek.
Kıbrıs zirvesi için tarih netleşti: Gözler 16-17 Temmuz'da New York'ta

Kıbrıs sorununa ilişkin beklenen gayri resmi beşli görüşmenin tarihi netleşti. Kıbrıs Postası’nın, KKTC Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, görüşmenin 16-17 Temmuz tarihlerinde New York’ta gerçekleşmesi planlanıyor.

Zirveden iki gün önce, 14 Temmuz’da ise Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, BM Güvenlik Konseyi’ne kapsamlı bir rapor sunması bekleniyor. Söz konusu raporda, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki faaliyetleri ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a yönelik iyi niyet misyonuna ilişkin değerlendirmelerin yer alacağı bildirildi.

Diplomatik çevreler, bu raporun, New York’ta yapılacak gayri resmi görüşmeye zemin hazırlayacağını ve tarafların pozisyonlarını yeniden şekillendirmesine neden olabileceğini belirtiyor.

KAYNAK:KIBRIS POSTASI

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • SOS Çocuk Köyü'nde mide bulandıran olay... 14 yaşındaki çocuğa...01 Temmuz 2025 Salı 13:42
  • KTAMS: Hükümet greve katılmayan üyelerimizin maaşlarından da kesinti yaptı01 Temmuz 2025 Salı 13:35
  • Hristodulidis, Erdoğan’ı Güney Kıbrıs’taki AB Zirve Toplantısı’na davet edecek01 Temmuz 2025 Salı 12:48
  • Alayköy’de Avans Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı!01 Temmuz 2025 Salı 12:38
  • Avans tartışması nedeniyle işverenini bıçaklamakla itham edilen zanlı 3 gün tutuklu01 Temmuz 2025 Salı 12:35
  • Gönyeli ve Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı!01 Temmuz 2025 Salı 12:22
  • İskele'de hırsızlık... Cep telefonu çaldı...01 Temmuz 2025 Salı 12:00
  • Bir Haftada 66 Trafik Kazası: 1 Ölü, 17 Yaralı!01 Temmuz 2025 Salı 11:45
  • Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi komiteden geçti01 Temmuz 2025 Salı 11:25
  • Yer Lefkoşa... Evinde ölü bulundu!01 Temmuz 2025 Salı 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti