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Kıbrıs'a 300 milyon dolarlık dev yatırım!

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Kıbrıs'a 300 milyon dolarlık dev yatırım!
Savoy Grup, Savoy Ottoman Palace & Casino'dan sonra Girne merkezde ilk marinasını açıyor.

Çatalköy bölgesinde yaklaşık 34.800 m2'lik bir alana sahip Savoy Luxury Marin Resort Hotel yaklaşık 90.000 m2 alan üzerinde dünya standartlarında ultra lüks bir tesis için 24 ayda tamamlanması bekleniyor.

Yaklaşık 300 milyon dolara mal olacak marinada bölgenin tek helikopter pisti olan ötelide olacak.

Marinada tam donanımlı hizmet verilecekYaklaşık 320 tekne kapasiteli marinada tam donanımlı her türlü hizmet verilecek, Türkiye girişli tekneler için gümrük kapısı kurularak yurtdışından gelen yabancı turistler için ciddi bir ticari geri dönüşüm olacağı planlanıyor.

Bölgenin en büyük kongre salonu olacak Otel kısmında özel plajı 401 oda, 288 standart oda, 44 deluxe suıt oda, 28 executive oda, 4 king suit bulunmakta, bölgenin en büyük kongre salonu ile birlikte 4 havuz, 7 dünya mutfağına hizmet veren restoran-bar, spa merkezi ve golf sahası bulunacak.

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