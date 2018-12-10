Kıbrıs’a 44 kilo kokain getirmeye çalıştılar

“East Carol” adlı şirket adına Kıbrıs'a 44 kilo kokain getirilmeye çalışıldığı, ancak kokaini getiren geminin Malta’da polis tarafından tespit edildiği bildirildi.

Politis gazetesi, 4,5 milyon Euro değerindeki kokainin, paketlenmiş halde kompresörler içerisinde saklanarak konteynerlara konulduğunu ve Ekvator’dan yola çıktığını; buradan Malta’ya ve Malta’dan da Güney Kıbrıs’a gideceğini, ancak Malta’da polis tarafından tespit edildiğini yazdı.

Gazete, Malta makamlarının Rum polisini durumdan haberdar ettiğini, ancak Rum polisinin gecikmeli yanıt vermesi nedeniyle koordinasyon sağlanamadığını ve alıcının kim olduğunun tespit edilemediğini kaydetti.

Haberde, şirketin sahiplerinin Yunanistan’da ikamet ettikleri belirtildi.